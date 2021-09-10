في ليلة بكاء ميسي .. الأرجنتين تكتسح بوليفيا والبرازيل تتخطى بيرو

ليلة احتفالية وهاتريك لنجم باريس سان جيرمان

واصل المنتخب الأرجنتيني نتائجه الجيدة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بعد الفوز على بوليفيا بثلاثية نظيفة.

المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب الأرجنتين، في إطار الجولة العاشرة من التصفيات، في ليلة بكى فيها النجم ليونيل ميسي بعد تألقه اللافت.

ثلاثية الأرجنتين جاءت كلها عن طريق ميسي، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 14 والثاني في الدقيقة 64 قبل اختتام الثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

وقام المنتخب الأرجنتيني على هامش هذا اللقاء، بمشاركة جماهيره بالاحتفال بكأس كوبا أمريكا الذي حصل عليه الفريق هذا الصيف، بحفل صغير بالملعب.

ونجح بذلك ميسي في تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأكثر اللاعبين تهديفًا في تاريخ أمريكا الجنوبية.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. 🇦🇷🏆 #Messi



…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021

وعلى جانب آخر استمرت البرازيل في السير بخطوات ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على بيرو بثنائية دون رد بتواجد اندري كاريلو لاعب الهلال السعودي كأساسي مع الفريق الخاسر.

الهدف الأول أحرزه اللاعب إيفرتون ريبيرو بالدقيقة الخامسة عشر، بينما جاء الثاني عن طريق نيمار بالدقيقة 40.

وفي باقي مباريات التصفيات، تغلبت أوروجواي على الإكوادور بهدف دون رد سجله اللاعب جاستون بيريرو.

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وفازت باراجواي على فنزويلا بهدفين مقابل هدف، ونجحت كولومبيا في التغلب على تشيلي بنتيجة 3/1 بمشاركة جوستافو أكويلار لاعب الهلال السعودي كبديل في الدقيقة 90.

وبهذه النتائج تأتي البرازيل بالمركز الأول بـ24 نقطة، ثم الأرجنتين 18، أوروجواي 15، الإكوادور 13، كولومبيا 13، باراجواي 11، بيرو 8، تشيلي 7، بوليفيا 6 وفنزويلا 4.