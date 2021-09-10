ميسي : حلمت بهذه اللحظة ولم يكن هناك سيناريو أفضل لحدوثها !

النجم الأرجنتيني بكى بعد الفوز على بوليفيا

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته البالغة بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك بوليفيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ميسي نجح في تسجيل ثلاثية في شباك بوليفيا، في المواجهة التي انتهت بفوز بلاده 3/0، وسط أجواء احتفالية صاخبة.

الأرجنتين احتفلت مع الجماهير بتحقيق لقب كوبا أمريكا هذا الصيف، من خلال حفل صغير شهد بكاء ميسي.

ومن جانبه قال اللاعب في تصريحات تليفزيونية:"حلمت بهذه اللحظة منذ زمن طويل والحمد الله الذي أعطاني لحظة فريدة من نوعها بهذا الشكل".

وأضاف:"بالنظر إلى كيفية حدوث هذه اللحظة ومكان وقوعها بعد انتظار هناك، أجد أنه لم يكن هناك طريقة أفضل من ذلك، التواجد هنا للاحتفال مع أمي وعائلتي وإخوتي أمر لا يصدق".

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وتابع:"عائلتي عانت كثيرًا والآن هم يتواجدون معي للاحتفال على منصة التتويج لذلك أنا في غاية السعادة".

يذكر أن ميسي سجل هدفه رقم 79 مع الأرجنتين، ليكسر رقم النجم البرازيلي بيليه لأكثر اللاعبين تسجيلًا في أمريكا الجنوبية.