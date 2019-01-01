هنري ينصح سولشاير بتثبيت راشفورد بمركز المهاجم

بعد ظهوره أكثر من مرة في مركز الجناح

أكد تييري هنري مهاجم أرسنال السابق، على ضرورة عودة ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لمركز المهاجم الصريح بدلاً من الجناح.

راشفورد تألق مع الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة، وسجل في فوز الفريق على نيوكاسل يونايتد أمس الخميس بنتيجة 4/1 بالدوري الإنجليزي.

ومع ذلك قال هنري:"أحب ماركوس جداً ومقتنع بقدراته ولكن أحياناً إمكانياتك قد تكون سبب معاناتك، لأنه لاعب سريع فالناس يريدون رؤيته كجناح أيمن أو أيسر".

وأضاف:"أثق في قدرته على اللعب كمهاجم صريح أفضل من أي مكان آخر لأنه حاسم بشكل كبير أمام المرمى".

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وتابع:"البعض يراه بطريقة مختلفة ويؤمنون بأن الجناح هو المكان الأفضل له، نظراً للطريقة التي يركض بها والحيوية واللياقة التي يتمتع بها".

يذكر أن راشفورد نجح في تسجيل 11 هدف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبرز كأحد أبرز اللاعبين مع المدرب أولي جونار سولشاير منذ قدومه.