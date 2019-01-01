هنري: ليفربول لا يقهر وسيفوز بالدوري الذهبي

تييري هنري يتنبأ بقدرة ليفربول على تكرار إنجاز أرسنال والفوز بدوري اللاهزيمة

تنبأ أسطورة كرة القدم الفرنسية ونجم نادي أرسنال وبرشلونة السابق بقدرة ليفربول على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدون هزيمة.

وكان متصدر البريميرليج ليفربول قد نجح في الفوز على صاحب المركز الثاني ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة.

وبهذا الفوز خطا ليفربول خطوة جديدة نحو اللقب الغائب منذ 30 عامًا، ونجح في توسيع الفارق مع ملاحقه المباشر إلى 11 نقطة، بسجل مثالي فاز فيه بـ 18 مباراة من أصل 19 لعبها.

وحول ذلك، قال تييري هنري أحد أفراد جيل أرسنال التاريخي والمتوج بدوري اللا هزيمة في 2004 إن ليفربول يمتلك القدرة على تكرار الإنجاز ذاته هذا الموسم.

وأضاف: "لقد قدم الفريق مستويات مميزة خلال الموسم الحالي واستطاعوا تحقيق نتائج خرافية في النصف الأول من الموسم، ما يجعلهم مرشحين فوق العادة للفوز باللقب"

وتابع: "مباراة ليستر سيتي كانت رهانًا على قدرة ليفربول على أن يحقق دوري لا هزيمة، وفوزهم في هذه المباراة بهذه النتيجة العريضة يجعل الأمر منطقيًا بالنسبة لي"

وأردف: "يورجن كلوب نجح في صناعة فريق لا يقهر وقد أثبت ذلك في الموسم الماضي، ثم أكد عليه بصورة أكثر مثالية في الموسم الحالي"

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يذكر أن ليفربول قد خسر الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي رغم تحقيقه 97 نقطة، كأعلى معدل نقاط لوصيف في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى.