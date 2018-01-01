هل يعود كافاني إلى نابولي بسبب أطفاله؟

الشكوك تتواصل حول مستقبل المهاجم الأوروجوياني مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

لازالت علاقة المهاجم الأوروجوياني إديسون كافاني مع فريقه السابق نابولي مستمرة، وحتى إن رحل عنه منذ فترة طويلة منتقلاً إلى باريس سان جيرمان.

كافاني خرج في تصريحات صحفية نشرتها "كورير ديلو سبورت"، مؤكداً أنه يفتقد أطفاله بشكل كبير لابتعادهم عنه.

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ويأتي ذلك لمعيشتهم في الوقت الحالي بمدينة نابولي مع زوجته السابقة، حيث يضطر للسفر إلى إيطاليا لرؤيتهم.

وقال كافاني عن معاناته:"كأب له يصعب كثيراً التواجد بعيداً عنهم، لحسن الحظ أن العلاقة بيننا أقوى من أي شيء".

وأضاف:"أحاول تقديم كل ما بوسعي من أجلهم، وأطمح لتحقيق حلمي مرة أخرى بالعودة لهم لقضاء بعض الأوقات السعيدة، أو العيش في مسقط رأسي "سالتو في أوروجواي".

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وتأتي تصريحات كافاني لتعطي المزيد من الأمل لدى نادي نابولي الإيطالي، لاستعادة لاعبه السابق من باريس.

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أوريلو دي لورينتس رئيس نابولي كشف في تصريحات سابقة، أنه يريد التعاقد مع كافاني ولكن بشرط تخفيض مرتبه، وموافقة باريس على التخلي عنه بمقابل منخفض.

جدير بالذكر أن التكهنات ازدادت حول رحيل كافاني عن باريس هذا الموسم، لتوتر علاقته بالثنائي كيليان مبابي ونيمار على حد ما كشفت عنه بعض التقارير.