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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

هل يرحل عن برشلونة؟ راكيتيش يرسل أطفاله لمدرسة فرنسية

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راكيتيش اتخذ بعض الخطوات التي تؤكد أنّه سينضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أرسل إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة، بناته إلى مدرسة فرنسية مع انطلاق النصف الثاني من العام الدراسي الجديد.

راكيتيش كان قريبًا من الانضمام للنادي الباريسي في الصيف الماضي ولكنّه رفض وقرر الاستمرار مع البلوجرانا.

وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية إنّ راكيتيش بالفعل أرسل بناته إلى مدرسة فرنسية وبدأ في تعلم اللغة.

وأوضحت أنّ اللاعب قد يخطط بالفعل للرحيل عن برشلونة خاصة بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع فرينكي دي يونج والتفاوض مع أدريان رابيو.

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وكان النادي الفرنسي عرض 90 مليون يورو لضم راكيتيش بجانب منح اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى 8 ملايين يورو صافي من الضرائب في الصيف الماضي.

وسبق ونفى راكيتيش شائعات عرض منزله للبيع والاتجاه للرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

راكيتيش انضم إلى برشلونة في 2013 وحقق 12 بطولة رفقة النادي الكتالوني.

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