هل يخسر أرسنال أحد نجومه في يناير؟

تقارير تشير إلى اقتراب الصفقة..

تداولت الصحافة الإيطالية اقتراب نابولي من التعاقد مع لوكاس توريرا، لاعب أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بُناءً على رغبة اللاعب نفسه.

توريرا عانى إلى حد كبير هذا الموسم على الرغم من موسمه الأول المميز مع أرسنال، حيث بدا واضحًا للجميع عدم اقتناع أوناي إيمري، المدرب السابق للجانرز بجدوى الدولي الأوروجيائي وعدم اعتماده عليه بصورة أساسية.

غير أن أغلبية النقاد توقعوا أن تتحسن الأمور له بعد إقالة إيمري، وعلى الرغم من أن اللاعب يحظى بثقة المدرب المؤقت فريدي ليونبيرج، إلا أن الصحافة تؤكد أن غير سعيد داخل ملعب الإمارات.

نابولي بدوره يسعى إلى تدعيم منتصف ميدانه في الشتاء بعد المعاناة الواضحة لديهم هذا الموسم، وقد وضعوا عينهم على توريرا، لا سيما وأن اللاعب يملك خبرة كبيرة داخل منافسات الدوري الإيطالي، مما سيسهل عملية تأقلمه في النادي الجنوبي.

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أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، وضع توريرا كخيار أول ورئيسي لشتاء نابولي، حيث قرر أن يضخ 25 مليون جنيه استرليني في سبيل إقناع الإدارة اللندنية بالتخلي عن نجمها.

يذكر أن نابولي قد أقال مدربه كارلو أنشيلوتي الأسبوع الماضي، وتولى جينارو جاتوسو مهمة تدريب النادي الإيطالي خلفًا له وقد تلقى هزيمة من بارما في أول مباراة له في السان باولو بهدفين لهدف.

كما يجدر الإشارة إلى أن توريرا كان من اللاعبين الأساسيين في كتيبة ليونبيرج عندما هُزم أرسنال هزيمة قاسية على يد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي، وقد قدّم مردودًا سيئًا كحال جميع لاعبي المدفعجية.