كلوب داعمًا جوميز: شريك نموذجي لفان دايك

المدرب الألماني يتغزل في مدافعه الجوكر

أثنى مدرب ليفربول يورجن كلوب على ما يقدمه مدافعه الإنجليزي الشاب جو جوميز، وذلك منذ عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة العام.

واعتمد المدرب الألماني على صاحب الـ22 عامًا في التشكيلة الأساسية لأحمر الميرسيسايد هذا الموسم، في مباراة أول أمس السبت ضد واتفورد، التي انتهت بثنائية محمد صلاح.

ويعتقد مدرب بوروسيا دورتموند السابق، أن مدافعه الدولي الإنجليزي، لديه ما يكفي من الإمكانيات لتثبيت أقدامه بجانب العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع، وذلك بجانب مركزه المعتاد كظهير أيمن.

وقال كلوب "في الفريق الجيد .. القطار لا ينتظر، ولا أعتقد أنه من الصواب أن يجلس جو جوميز على مقاعد البدلاء، لأنه مدافع موهوب بحق".

وأضاف "ما زال شابًا وهذا يساعدنا على الحفاظ على الإيقاع، وهناك حالة من الإعجاب والتفاهم بينه وبين فان دايك، ويمكنهما اللعب معًا بشكل جيد للغاية".

وتابع "مباراة واتفورد كانت صعبة لوجود ديني. وجوميز أثبت أنه لاعب استثنائي، وضد واتفورد قاتل بشكل رائع وحافظ كذلك على تركيزه".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه ليستر سيتي و14 نقطة عن حامل لقب آخر موسمين مانشستر سيتي.