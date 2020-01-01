هل يتم تأجيل أو إلغاء دوري أبطال آسيا 2020؟

أدى الفيروس إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية بالإضافة إلى الجمعية العمومية للاتحاد القاري

يعيش العالم حاليًا في حالة تخبط كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في اجتياح العديد من الدول مؤخرًا، مما أثر بشكل واضح على كرة القدم وبالفعل هناك العديد من البطولات قد تأثرت بسبب هذا المرض.

أحد أبرز البطولات التي بدأ التأثير عليها مؤخرًا هي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2020، والتي تُعاني خلال الفترة الحالية من تضارب الأنباء والتقارير حول مصير البطولة.

وأدى الفيروس إلى تأجيل وإلغاء عددًا من المباريات القارية بالإضافة إلى الجمعية العمومية للاتحاد القاري والتي كانت مقررة 16 في أبريل المقبل في كوالالمبور.

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البداية كانت عندما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 5 فبراير الجاري بعد اجتماع عاجل لبحث تأجيل مباريات الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا حتى أبريل المقبل نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ أندية جوانغجو إيفرغجراند (بطل آسيا مرتين)، وشنجهاي شينهوا، وشنجهاي سيبج، وبكين، مسيرتها عندما تنطلق منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال منتصف الشهر.

الأمر لم يتوقف هنا، ووصل إلى وجود تقارير تؤكد صعوبة إقامة بعض المباريات في المسابقة بين بعض الفرق سواء في شرق أو غرب آسيا.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي الاثنين الماضي أن ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية في منطقة شرق آسيا اتفقوا في كوالالمبور على تحديد مواعيد جديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة من دور المجموعات.

وأسفر اجتماع أندية شرق آسيا على لعب باقي مباريات دور المجموعات خلال شهري مارس وأبريل: 19،20 مايو (الجولة الثالثة)، 26 و 27 مايو (الجولة الرابعة) 16،17 يونيو (الجولة الخامسة) 23،24 يونيو (الجولة السادسة).

ويُقام دور الـ16 ستقام أيام 11 و12 أغسطس ذهاباً و25 و26 منه إياباً، على أن يقام ذهاب ربع النهائي يومي 15 و16 سبتمبر، والإياب يومي 29 و30 منه.

ويقام الدور نصف النهائي في 20 و21 أكتوبر ذهاباً و27 و28 منه إياباً، في حين يبقى موعد الدور النهائي دون تغيير أي 22 نوفمبر ذهابًا في الشرق، و28 نوفمبر إيابًا في الغرب.

في هذا الإطار صرح الأمين العام للاتحاد الاسيوي داتو ويندسور جون، وقال "هذه ظروف صعبة وحافلة بالتحديات، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كما أكد رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، لن يعرض أي أحد للخطر في هذه الظروف التي تشهد مخاطر كبيرة على الصحة، ولهذا قمنا باتخاذ قرارات منطقية لتأجيل المباريات والأحداث".

أما على الجانب الأخر، وبالتحديد منطقة الغرب، فيستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم، الاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي، يوم 7 مارس المقبل، بحضور وفد من الاتحاد القاري وممثلي الاتحادات الوطنية، وروابط الدوري في منطقة غرب آسيا.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تأجيل عددًا كبيرًا من مباريات الجولة المقبلة، ضمن دوري أبطال آسيا، ومباراتي ذهاب وإياب الملحق النهائي من التصفيات الأولمبية للسيدات التي تجمع بين كوريا الجنوبية والصين.

ويعمل الاتحاد الآسيوي مع الاتحاد الدولي للعبة على تقييم التأثيرات على مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والمقررة في مارس المقبل.

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وتأتي هذه الخطوة، في إطار حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ضمان أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير.

ولكن يبقى السؤال .. هل يتم تأجيل أو إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا؟

جميع المقدمات وكل ما سبق يؤكد حرص الاتحاد الآسيوي على تأجيل المسابقة فقط، ولعبها خلال الأشهر المُقبلة، دع عدم وجود أي نية أو فكرة لإلغائها وهو الاقتراح الغير مقبول لدي الكثيرون.

ولكن دعونا نطرح لكم الاقتراحات التالية الأقرب لمصير نسخة دوري أبطال آسيا 2020 ..

الاقتراح الأول

تأجيل بطولة دوري أبطال آسيا لأندية لتُقام في فصل الصيف بدايةً من يوليو وأغسطس، وقد يكون الاقتراح الأقرب إلى المنطقية بسبب رغبة الجميع في المحافظة على البطولة وعدم الوصول إلى فكرة الإلغاء الذي قد يكون الحل الأخير والغير مُرضي.

الاقتراح الثاني

تلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات على شكل بطولات مجمعة سريعة وتقريب التوقيت بين دوري الـ16 والـ8"، وقد يتم دراسة هذا الأمر للتغلب على أزمة ضيق الوقت التي قد تكون عائقًا لبعض الفرق خاصة وأن هذا التوقيت يتزامن مع بداية الموسم الجديد.

الاقتراح الثالث

قد يكون الاقتراح الغير مقبول لدى الكثير، وهو إلغاء النسخة الحالية، وقد نرى هذا الأمر في حالة وجود مستجدات أكبر وتطورات سيئة تؤثر بشكل كبير على إمكانية استمرار المسابقة، التي تمتلك أهمية كبيرة حيث سيشارك البطل في نسختي كأس العالم للأندية مرتين على التوالي في 2020 و 2021.