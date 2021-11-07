هل يتكرر الكابوس؟ تأهل إيطاليا لكأس العالم في خطر

يخوض منتخب إيطاليا مباراة حاسمة يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري، حين يستضيف سويسرا في الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

منتخب إيطاليا مطالب بالفوز على سويسرا، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة، في ظل المنافسة المحتدمة بين المنتخبين على بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على سويسرا قبل جولتين من نهاية تصفيات كأس العالم 2022.

أزمة في إيطاليا

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ثنائي دفاع إيطاليا جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي لن يتواجدا في معسكر منتخب إيطاليا المقبل بسبب الإصابة.

وقرر روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا استدعاء كيليني وبونوتشي، رغم إصابتهما، من أجل توقيع الكشف الطبي عليهما من قبل أطباء منتخب إيطاليا، لكن غيابهما عن مواجهة سويسرا مؤكد.

وغاب كيليني وبونوتشي عن مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ويعاني بونوتشي من إجهاد في العضلات، فيما تعرض كيليني لإصابة في عضلات الفخذ.

منتخب إيطاليا مطالب وفي غياب قائديه بالفوز على سويسرا، ليخطف صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط، قبل مواجهة أيرلندا الشمالية في الجولة الأخيرة من التصفيات.

كم مرة غاب منتخب إيطاليا عن كأس العالم؟

المنتخب الإيطالي في خطر محدق في حالة الخسارة أمام سويسرا، حيث أصبح "الأتزوري" مهددًا بعدم التأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي، وهو ما سيكون سابقة تاريخية.

منتخب إيطاليا غاب عن بطولة كأس العالم في ثلاث مناسبات سابقة، الأولى في أول نسخة عام 1930 حيث لم يشارك في مونديال أوروجواي.

وفي نسخة 1958 التي أقيمت في السويد، لم يتمكن منتخب إيطاليا من التأهل إلى كأس العالم.

آخر نسخة غاب عنها منتخب إيطاليا كانت 2018 التي أقيمت في روسيا، بعد وداع محبط ومخيب أمام منتخب السويد.

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