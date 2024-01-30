"هرب ولم ينتظر رجال السعودية!" .. القحطاني يعلق على لقطة روبرتو مانشيني المثيرة

روبرتو مانشيني يواصل إثارة الجدل..

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علق ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على لقطة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، المثيرة للجدل، خلال ضربات الجزاء أمام كوريا الجنوبية.

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الأخضر السعودي ودع مسابقة كأس أمم آسيا، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية (2-4) بضربات الجزاء، في أعقاب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

مانشيني غادر الملعب، قبل تنفيذ المنتخب الكوري، ضربة الجزاء الأخيرة "الحاسمة"، في مشهد غريب للغاية، ويدل على اليأس في العودة، وعدم مساندة لاعبيه.

وعن ذلك يقول القحطاني، في تصريحات بالاستديو التحليلي للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت": "مشكلتي مع مانشيني؛ كشخص وليس كمدرب".

وأشار الأسطورة السعودية، إلى أن المدير الفني الإيطالي، لم ينتظر حتى يوجه "التحية" إلى لاعبيه، الذين لعبوا بشجاعة ورجولة كبيرة، وقدّموا كل ما يستطيعون أمام كوريا الجنوبية.

وأضاف ياسر القحطاني: "المدرب هرب وترك اللاعبين، وكأنهم هم السبب في الخروج من البطولة؛ ولكن هو المسؤول".

جدير بالذكر أن القحطاني، كان قد وصف مانشيني بـ"الجبان"، كما طالب بالتحقيق معه، وذلك قبل انطلاق البطولة الآسيوية؛ وذلك بعد استبعاده العديد من النجوم من قائمة الأخضر السعودي، والتشكيك في وطنيتهم.

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