فيديو | هرب من المباراة .. لقطة صادمة لروبرتو مانشيني خلال مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية!

نهاية مؤسفة لمواجهة السعودية وكوريا الجنوبية..

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رغم الأداء الأكثر من رائع الذي قدمه المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، أمام كوريا الجنوبية إلا أن مانشيو صدم الجميع بتصرفه قبل نهاية المباراة.

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الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان انتهيا بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي أنصفت الشمشون الكوري في النهاية بنتيجة 4-2.

ثنائي الأخضر سامي النجعي وعبدالرحمن غريب أهدرا الركلتين الثالثة والرابعة، بينما سجل لاعبو كوريا أول ثلاث ركلات لهم، وبينما كان الشمشون مقبلًا على تسديد الركلة الرابعة الحاسمة، قرر مانشيني مغادرة أرض الملعب والتوجه لغرف خلع الملابس.

تصرف مانشيو ينبئ عن عدم ثقته في حارسه أحمد الكسار للتصدي للركلة الرابعة، والذي كان تصديه لها يعني منح السعودية الأمل في احتمال الفوز باللقاء.

ولم يتحل الإيطالي حتى بالروح الرياضية كي يحيي لاعبيه على الأداء الرائع الذي قدومه خلال المباراة، ليواصل لقطاته الجدلية.

يشار إلى أن الإيطالي كان قد بدأ البطولة باتهامات صادمة للسداسي سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، خالد الغنام، محمد مران وعلي هزازي بالتهرب من المنتخب، واشتراط المشاركة بشكل أساسي للانضمام للمعسكرات.

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