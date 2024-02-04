هجوم السيدات يخدم مصر .. هيرفي رينارد يوافق على قيادة الفراعنة ولكن شرطه يصعب الأمور!

هل يعود رينارد لإفريقيا من جديد من بوابة منتخب مصر بعد رحيله عن المغرب في عام 2019؟

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يبدو أن رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التخلي عن هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السيدات في بلاده، "مؤقتًا" لقيادة كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2023 الجارٍ حاليًا، أحدث بعض التوتر في علاقة الطرفين، وهو ما دفع المدرب لفتح أبوابه للرحيل بشكل دائم!

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منتخب الأفيال صعد بشق الأنفس لدور المجموعات بالبطولة القارية، وهو ما دفعه لإقالة مدربه الفرنسي جان لويس، واللجوء لطلب استعارة رينارد، لحين انتهاء الكأس، وبينما وافق المدرب، رفض اتحاد الكرة الفرنسي، وهو ما عرض الأول لهجوم حاد؛ خاصةً من قبل إليز بوساجليا، لاعبة منتخب فرنسا السابقة.

وحاليًا ظهر تهديد جديد لمستقبل رينارد مع منتخب سيدات فرنسا ألا وهو المنتخب المصري للرجال..

بحسب الإعلامي الرياضي المصري سيف زاهر فإن رينارد وافق بالفعل على تدريب الفراعنة، لكنه أوضح أنه لن يتمكن من فعل ذلك قبل شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل.

وأشار زاهر إلى أن الفرنسي اقترح إرسال أحد مساعديه لتسيير الأمور لحين تمكنه من القدوم لمصر، لكن يبدو أن هذا الشرط صعب بعض الشيء، في ظل ارتباط الفراعنة بمباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في يونيو المقبل.

وأوضح الإعلامي المصري إلى أن كارلوس كيروش؛ المدير الفني السابق للفراعنة والمقال مؤخرًا من تدريب قطر، في الصورة هو الآخر على طاولة مسؤولي اتحاد الكرة.

أما عن موقف المدير الفني الحالي لمصر البرتغالي روي فيتوريا، فأكد زاهر أن المحاولات جارية معه لإقناعه بالرحيل مع التخلي على الشرط الجزائي؛ المقدر براتب ثلاثة أشهر من عقده، بعدما ودع الكأس الإفريقية من دور الـ16 بهزيمة مفاجئة أمام الكونغو في ركلات الترجيح.

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