"هل يجرؤ على فعل ذلك مع الرجال؟".. هجوم شرس ضد رينارد بسبب عرض كوت ديفوار

رفض قاطع من الاتحاد الفرنسي لطلب هيرفي المفاجئ

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تلقى هيرفي رينارد، مدرب منتخب فرنسا للسيدات، انتقادات لاذعة في ظل سعيه لقبول العرض المقدم له من منتخب كوت ديفوار، لقيادة منتخب الرجال فيما تبقى من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليًا في بلاد الأفيال.

وكان منتخب كوت ديفوار قد حصد 3 نقاط فقط في مرحلة المجموعات وبات على شفا وداع البطولة رسميًا، لولا أن القدر أنقذ مسيرته وحصل على فرصة للاستمرار، بعبوره إلى الدور ثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات الست.

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وأصدر الاتحاد الإيفواري قرارًا متسرعًا بإقالة الفرنسي جيان لويس جاسكيه، المدير الفني لمنتخب الأفيال من منصبه، بعد الخسارة المذلة على يد غينيا الاستوائية (4-0) في المباراة الختامية لمرحلة المجموعات، لذلك يسعى حاليًا للبحث عن بديل يقود الفريق في المرحلة المقبلة.

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وعرض الاتحاد الإيفواري على رينارد، المدرب الأسبق للأفيال والذي حقق معهم لقب كأس الأمم الأفريقية في 2015، العمل بشكل مؤقت وقيادة الفريق فيما تبقى من النسخة الحالية، على أمل إنقاذ مسيرة الأفيال في البطولة التي تقام على أرضهم، حيث يلتقون السنغال "حامل اللقب" في المباراة المقبلة بثمن النهائي.

وعرض رينارد على الاتحاد الفرنسي الأمر، للحصول على إذن بقيادة كوت ديفوار لمدة أسبوعين، وهو الأمر الذي وضعه تحت طائلة أسهم الانتقادات، خصوصًا مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، لذلك قوبل طلبه برفض قاطع.

وهاجمت إليز بوساجليا، لاعبة منتخب فرنسا السابق، رينارد، قائلة: "هل كان رينارد يجرؤ على القيام بذلك إذا كان مسؤولًا عن فريق آخر، وأعني بفريق آخر فريق الرجال؟، لقد سئمت من اعتبار كرة القدم للسيدات فئة فرعية من كرة القدم للرجال، هذا انعكاس للمجتمع الذي نعيش فيه. العقليات تتغير ببطء شديد".

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