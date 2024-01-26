"عكس رغبتي" .. هيرفي رينارد يُعلق على فشل إعارته إلى كوت ديفوار

المدرب الفرنسي يخرج عن صمته

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علق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السيدات الفرنسي، على فشل إعارته لتدريب منتخب كوت ديفوار حتى نهاية مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة خلال الوقت الحالي.

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ورفض الاتحاد الفرنسي العرض الذي قدمه نظيره الإيفواري، من أجل استعارة رينارد حتى نهاية مشوار الأفيال في بطولة أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا على أراضيها.

وقال رينارد خلال تصريحات عبر قناة "Canal+" الفرنسية: "المفاوضات لم تنته بشكل إيجابي، لأنه لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك".

وواصل: "كنت أتمنى أن يحدث هذا الأمر، ولكن القدر اختار عكس رغبتي"، في إشارة إلى أنه كان يرغب تدريب منتخب الأفيال ولكن الاتحاد الفرنسي رفض هذا الأمر.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة السنغال في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، بعد أن أقال مدربه جان لويس جاسيت، وذلك عقب الهزيمة الكارثية على يد غينيا الاستوائية بأربعة أهداف دون رد.

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