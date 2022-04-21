هاميلتون وسيرينا ويليامز يقتربان من ملكية تشيلسي

انضم اسمان بارزان في عالم الرياضة إلى التحالف المرتقب للاستحواذ على نادي تشيلسي تحت قيادة مارتن بروتون، رئيس ليفربول السابق والخطوط الجوية البريطانية.

رجل الأعمال البريطاني الشهير بروتون يبدو الأوفر حظًا للحصول على ملكية النادي اللندني الذي طرح بشكل رسمي للراغبين في الشراء عقب نهاية حقبة مالكه الأشهر تاريخيًا، الروسي رومان أبراموفيتش على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.

تحالف بروتون يضم العديد من الأسماء البارزة والمستعدة للاستثمار في النادي الأزرق، لكن حان الوقت لدخول اسمين بارزين في عالم الرياضة.

فقد كشفت شبكة "سكاي" عن دخول كل من لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات في سباقات الفورمولا 1، وسيرينا ويليامز التي وصلت إلى قمة تنس السيدات وواحدة من أشهر من لعبوا تلك الرياضة عبر التاريخ يستعدان للدخول ضمن تحالف بروتون لشراء تشيلسي.

هاميلتون وويليامز تعهدتا بتقديم ما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما، دعمًا لاستثمار بروتون في النادي اللندني.

التحالف البريطاني إن انضم له الثنائي البارز في عالم الرياضة سيدعمان اسمًا آخر من بين أبرز مساهميه وهو سيباستيان كو، السياسي البريطاني والرياضي السابق في سباقات المضمار والميدان.

تشيلسي سيستفيد من خبرة الثنائي

وقال مصدر مقرب من المجموعة لشبكة "سكاي" إن إضافة هاميلتون وويليامز كان قرارًا استثماريًا جادًا بسبب خبرتهما في بناء علامات تجارية رياضية عالمية.

مشاركة الثنائي ليست المرة الأولى التي يدعم فيها رياضيون مشهورون أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز - فنجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ليبرون جيمس له تجربة معروفة مع ليفربول.

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