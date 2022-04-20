توخيل بعد الخسارة أمام آرسنال: لم نتعلم من درس ريال مدريد!

يشعر الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي بخيبة أمل كبيرة، بعد خسارة "البلوز" على ملعبه "ستامفورد بريدج" أمام جاره آرسنال، في المباراة المؤجلة من الجولة 30 في الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت مساء الأربعاء.

تشيلسي خسر أمام آرسنال بنتيجة 4-2 بعد مباراة مثيرة للغاية، ولم يظهر فريق المدرب توماس توخيل بالصورة المنتظرة منه في المباراة.

وألقى توخيل باللوم على الأخطاء الساذجة التي ارتكبها الفريق، بالإضافة إلى أرض الملعب في الخسارة أمام آرسنال.

وشدد على أن فريقه لم يتعلم من درس الخسارة أمام ريال مدريد في دور ربع النهائي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال توخيل؟

توخيل تحدث بغضب واضح خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة وقال: "يجب أن أقول إن أرضية الملعب صعبة للغاية، قد يبدو الأمر وكأنه عذر، لكن الأرضية التي نلعب عليها هنا صعبة، وهذا ليس في مصلحتنا".

وأضاف: "الكرة ترتد بشكل محرج للغاية أمام اللاعبين، لكن مع ذلك، نحن ارتكبنا نفس الأخطاء ضد ريال مدريد، وذلك كلفنا دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "يجب أن يكون هناك شيء ما، اعتقدنا أننا تعلمنا درسنا من مباراتي برينتفورد وريال مدريد، لكن من الواضح أننا لم نفعل ذلك".

ما هو رأيه في صافرات الاستهجان ضد لوكاكو؟

البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي تلقى صافرات استهجان من مشجعي ملعب "ستامفورد بريدج" خلال المباراة.

وقال توخيل عن ذلك: "ربما عليك أن تسأل الجمهور، لقد سمعت ذلك لذلك عليك أن تسأل الناس".

وأضاف: "ارتكبنا خطأ ضد لاعب لم يكن يمثل أي خطر ليحصلوا على ركلة جزاء، لقد حرمنا أنفسنا من فرصة الحصول على التعادل قبل ست دقائق من ركلة الجزاء".

واختتم توخيل: "ما الذي تريد مني تحليله؟ لا يوجد شيء لتحليله هنا".

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