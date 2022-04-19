"صلاح ليس الأفريقي الأعظم بالدوري الإنجليزي ودروجبا أفضل منه"

يؤمن آلان شيرر أسطورة نيوكاسل ومنتخب إنجلترا، أن الإيفواري ديدييه دروجبا أفضل من محمد صلاح وهو اللاعب الأفريقي الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وقضى دروجبا 9 سنوات مع تشيلسي على فترتين، وقاد الفريق للفوز بالعديد من الألقاب الهامة في الفترة من 2004 إلى 2012، بالإضافة لفترته الثانية في موسم 2014/2015.

وشهد الدوري الإنجليزي تواجد العديد من النجوم الأفارقة مثل إيمانويل أديبايور، يايا توريه، نوانكو كانو وساديو ماني ومحمد صلاح، ولكن شيرر يعتقد أن دروجبا أفضل منهم جميعًا.

وقال النجم الإنجليزي السابق في تصريحات لـ"London World":"بالنسبة لي دروجبا أفضل من صلاح ويتفوق على جميع اللاعبين الأفارقة".

وأضاف:"يأتي ذلك لأنه حصل على أربعة ألقاب دوري إنجليزي ومثلهم لكأس الاتحاد وسجل تسعة أهداف في تسعة نهائيات وحصد لقب دوري أبطال أوروبا وسجل 177 هدفًا لتشيلسي".

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عينكم على تمريرة ماني السحرية. 🤩pic.twitter.com/iEBtopwkYM — GOAL Arabia (@GoalAR) April 19, 2022

وتتفق تصريحات شيرر مع ما قاله من قبل النجم النيجيري السابق ياكوبو إيجبيني عن تفضيله لدروجبا على صلاح أيضًا.

وقال مهاجم إيفرتون السابق لموقع "جول":"لا يمكنك القول أن صلاح هو الأفريقي الأعظم بالدوري الإنجليزي، لأن دروجبا كان شيئًا مميزًا ويسجل الأهداف من أجل المتعة".

وأوضح:"ومع ذلك يجب عليك أن تمنح صلاح حقه في تحطيم الرقم القياسي للأسطورة الإيفوارية، وهو ما يجعله أحد أعظم الأفارقة بالبطولة، ولكن في الوقت الحالي هو ليس الأفضل".

جدير بالذكر أن صلاح سجل 155 هدفًا وصنع 59 في 245 مباراة مع ليفربول بكل البطولات حتى الآن، وحصل على لقب الدوري الإنجليزي مرة وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

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