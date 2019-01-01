الكشف عن أولى مباريات هازارد بعد الإصابة

هازارد أُصيب قبل مباراته الرسمية الأولى مع الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن موعد خوض البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد، أولى مبارياته بعد تعافيه من الإصابة.

هازارد أُصيب أثناء تدريبات الفريق الملكي الأسبوع الماضي، وتم الإعلان عن ابتعاده عن الملاعب مدة تتراوح ما بين 3-4 أسابيع.

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وذكرت "آس" أن هازارد سيعود من الإصابة للمشاركة مع المنتخب البلجيكي في لقاءي تصفيات أمم أوروبا بمطلع سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة أن مشاركة هازارد مع منتخب بلاده تأتي بالتنسيق مع ريال مدريد الذي يريد أن يكتسب اللاعب لياقة المباريات.

وأوضح التقرير أن أولى مباريات هازارد مع ريال مدريد ستكون على الأغلب أمام ليفانتي بالرابع عشر من سبتمبر المقبل.

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وكان هازارد قد انضم لصفوف ريال مدريد قادماً من تشيلسي هذا الصيف مقابل قرابة 120 مليون يورو.