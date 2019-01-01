بعد هازارد.. ريال مدريد يفتقد نجمه الشاب للإصابة

لاعب آخر ينضم لقائمة المصابين بالنادي الإسباني مع بداية الموسم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تلقى ريال مدريد خبرًا جديدًا صادمًا بعدما تعرض نجمه الشاب براهيم دياز للإصابة مرة أخرى بعد أسابيع قليلة من تعافيه.

وكان ريال مدريد قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي عن إصابة نجمه إيدين هازارد في عضلة الفخذ، ومن المتوقع أن يغيب لأربعة أسابيع.

بالطبع ذلك فضلًا عن إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة التخضيرية، لتزداد متاعبه فيما يتعلق البخط الأمامي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وأعلن ريال مدريد رسميًا عن إصابة براهيم دياز على مستوى الفخذ، دون أن يحدد مدة غيابه والتي ستتحدد بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

ولكن من المتوقع ألا تقل فترة غيابه عن الفريق عن 3 أسابيع، ما يقلل من الخيارات المتاحة أمام زيدان قبل لقاء بلد الوليد في الأسبوع الثاني من الليجا.

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يذكر أن الفريق الملكي قد فاز في مباراته الأولى في الدوري خارج ملعبه أمام سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مطلع الأسبوع الحالي.