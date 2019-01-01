الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

هازارد يستعد للظهور مع ريال مدريد أمام فياريال

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(C)Getty Images
الدولي البلجيكي يتعافى بشكل أسرع من المتوقع

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يطمح الجناح البلجيكي إدين هازارد، في العودة مرة أخرى للمشاركة مع ريال مدريد في أقرب فرصة ممكنة.

هازارد تعرض لإصابة في الفخذ، من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أو 4 أسابيع.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن الجهاز الطبي لريال، قام بمراجعة حال البلجيكي لتقييم حالته بشكل كامل.

وأوضحت أن هازارد تعافى بشكل أسرع من المتوقع، بعد غيابه عن مواجهة سيلتا فيجو بافتتاح الدوري الإسباني.

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ومن المتوقع أن يكون البلجيكي جاهزاً لمباراة الفريق أمام فياريال بالجولة الثالثة من عمر الليجا.

وسيكون هازارد في حالة بدنية جيدة أيضاً للظهور مع منتخب بلجيكا في العطلة الدولية القادمة، للمشاركة في تصفيات يورو 2020.

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