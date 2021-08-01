"هاتريك" يغري برشلونة لاستعادة خريج أكاديميتها

نعم ثم لا ثم نعم مرة آخرى.. برشلونة يعيد التفكير

عرض وكيل الأعمال الشهير، البرتغالي خورخي مينديز صفقة مميزة على النادي الإسباني برشلونة، لضم مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وعلى الرغم من أن قد سبق وقوبل عرضه بالرفض إلا أن برشلونة الآن يريد فتح الملف وإعادة التفكير في الأمر.

ماذا عرض مينديز على برشلونة؟

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن وكيل الأعمال، خورخي مينديز، عرض مجددًا الإسباني رافا ميرعلى مسؤولي برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، يفكر بشكل جدي في إمكانية التعاقد مع رافا مير، وخاصًة بعد المستويات الرائعة التي يقدمها برفقة منتخب إسبانيا الأوليمبي.

وفي ظل رغبة النادي في بيع مارتن برايثوايت وراي ماناج يصبح صاحب الـ 24 عامًا خيارًا مثاليًا للنادي الكتالوني لتعزيز خط الهجوم.

أين يلعب رافا مير؟

قضى الإسباني رافا مير الموسم الماضي 2020/2021، مُعارًا لنادي هويسكا من نادي وولفرهامبتون وقدم رفقة النادي الإسباني أداء رائع مما دفع المدرب خوسيه لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا تحت 23 عامًا، لاستدعائه لأولمبياد طوكيو.

وشارك رافا مير صاحب الـ”24" عامًا في الموسم الماضي مع هويسكا في 39 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 16 هدفًا وصنع هدف وحيد.

كيف هو أداء رافا مير حاليًا في أولمبياد طوكيو؟

رافا مير ظهر بشكل جيد في الأولمبياد حيث شارك في 4 مباريات، وسجل ثلاثة أهداف في شباك كوت ديفوار، ليقود بلاده إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أنه سبق لللاعب وأن تواجد مع برشلونة من قبل، حيث قضى عامان في صفوف أكاديمية برشلونة من 2009 وحتى 2011 قبل الانتقال إلى ريال مايوركا.

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