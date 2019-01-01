نيمار مرشح للمشاركة مع باريس في اللقاء المقبل

نيمار عاد وانتظم في التدريبات الجماعية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير أن نيمار قريب من المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في اللقاء المقبل أمام تولوز بالدوري الفرنسي.

ولم يلعب نيمار أي من اللقاءات الثلاثة الرسمية لبي إس جي في انطلاق الموسم الجديد بداعي الإصابة، حسبما صرح المسؤولين بالنادي.

وأوضحت "UOL" البرازيلية أن الجهاز الطبي للنادي الفرنسي أعطى نيمار السماح من أجل المشاركة مع الفريق.

توقيع غرامة مالية على باريس بسبب نيمار

وأفاد التقرير أن قرار مشاركة نيمار من عدمه أمام تولوز يعود للمدرب توماس توخيل والمدير الرياضي ليوناردو بالوقت الراهن.

وانتظم نيمار الأيام الماضية في التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين وسط الحديث من وسائل الإعلام عن عرض جديد لريال مدريد.

وخسر بي إس جي الجولة الماضية في الدوري على ميدان رين بنتيجة هدفين مقابل واحد.