برشلونة ينسحب نهائياً من سباق نيمار

هل نرى نيمار في ريال مدريد؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير بانسحاب برشلونة نهائياً من سباق التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان بسبب غريمه ريال مدريد.

قضية رحيل أو استمرار نيمار في صفوف بي إس جي سيطرت على سوق الانتقالات طوال الصيف في ظل رغبه البرازيلي بالرحيل.

وذكر "إلشيرينجيتو" أن برشلونة قرر إيقاف كل مفاوضاته نهائياً للتعاقد مع النجم البرازيلي بعد محاولاته السابقة.

توقيع غرامة مالية على باريس بسبب نيمار

وأفاد البرنامج الإسباني الشهير أن انسحاب برشلونة من الصفقة يأتي بسبب غريمه التقليدي ريال مدريد، ومحاولاته هو الآخر حسم الصفقة لصالحه.

وأوضح البرنامج الحواري أن برشلونة علم أن بي إس جي يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد، فقرر مباشرة إيقاف مفاوضاته.

وكانت تقارير فرنسية قد تحدثت عن عرض ضخم من النادي الملكي لضم نيمار مقابل 100 مليون يورو وعدداً من لاعبيه.

يذكر أن نيمار لم يشارك في أي من لقاءات بي إس جي الافتتاحية لبطولة الدوري الفرنسي، أو كأس السوبر.