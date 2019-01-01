توقيع غرامة مالية على باريس بسبب نيمار

بسبب ما بدر من جماهيره والإساءة للنجم البرازيلي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تغريم نادي باريس سان جيرمان، بسبب لافتات جماهيره ضد المهاجم البرازيلي نيمار.

جمهور باريس أظهر غضبه من محاولات اللاعب للرحيل عن الفريق، وقامت مجموعات منه باستخدام عبارات مسيئة وخارجة لمهاجمته.

وحدث ذلك خلال مواجهة الفريق أمام نيمس ببطولة الدوري، مما دفع الاتحاد لمعاقبة النادي الفرنسي.

وجاءت العقوبة بالغرامة المالية 2000 يورو، بسبب السلوك المشين لجمهور الفريق بالمدرجات.

وتضمن أيضاً هذا القرار عقوبة على جماهير باريس بسبب إشعال بعض الألعاب النارية خلال المباراة.

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وتمثل هذه الواقعة حلقة جديدة في مسلسل رحيل نيمار عن باريس، وسط أنباء قوية حول مغادرته النادي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

الصراع يظل مشتعلاً بين برشلونة وريال مدريد وربما يوفنتوس من أجل المهاجم البرازيلي، وإن كان الأول هو الأقرب لحسم الصفقة في الوقت الحالي.