مؤتمر سان جيرمان ومانشستر سيتي .. نيمار: لا أريد الكرة الذهبية

ما الذي قاله نيمار ومحرز وبوتشيتينو وجوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا؟

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بنادي باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهو الذي ظهر فيه الثنائي ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق ونيمار لاعب برشلونة السابق.

المؤتمر شهد الكثير من التصريحات القوية من الثنائي، في إنتظار المؤتمر الآخر لمانشستر سيتي، والذي سيشهد وجود بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي والجزائري رياض محرز نجم الفريق، وسيأتيكم هنا عقب مؤتمر باريس سان جيرمان.

ما الذي قاله نيمار؟

قال نيمار: "ستكون مباراة قوية للغاية ومتقاربة، مانشستر سيتي أحد الفرق العظيمة، لكننا سنحاول أن نلعب بأفضل ما يمكننا أمامهم".

وأضاف: "أنا أشعر بالسعادة، وسأقوم بكل شيء ممكن حتى أقود فريقي باريس سان جيرمان للنهائي في مباراة الغد".

وأردف عن الفوز بالكرة الذهبية: "هدفي الأساسي هو التتويج بدوري أبطال أوروبا وليس الكرة الذهبية، لا أعتبرها أولوية بالنسبة لي، أريد أن أكون قائدًا لفريقي وأن نحقق الفوز، في المستقبل أريد أن أتذكر أنني قدت ذلك الفريق لدوري أبطال أوروبا".

وأكمل عن مستقبله وعقده الجديد: "لقد تحدثت عن ذلك من قبل، هذا ليس موضوعنا الآن، ولا يزال عقدي مستمرًا وأشعر بالسعادة حول هذا الموسم".

وأنهى كلماته بالحديث عن وضع فريقه: "الفريق يتطور وتحسن كثيرًا، وهناك أسباب لوجودنا في تلك المرحلة، نحن نريد الفوز بتلك البطولة بشدة، لقد خسرنا النهائي في العام الماضي، لكننا أصبحنا أفضل هذا الموسم ونستمر في التحسن".

ما الذي قاله بوتشيتينو؟

قال بوتشيتينو: "سواء لعبنا أول مباراة على أرضنا أو خارجها يجب أن نقدم أفضل أداء ممكن في المواجهتين، ونحتاج المواجهة الثانية من أجل الصعود للنهائي، خبرتنا في دوري أبطال أوروبا علمتنا ذلك".

وأضاف عن تصريحات جوارديولا: "بالنسبة لي سنلعب فريقًا ضد الآخر، الأمر ليس شخصيًا ولا هو صراع من أي شكل بالنسبة لي، باريس سان جيرمان سيواجه مانشستر سيتي، وعندما نتحدث عن جوارديولا فهو واحد من أفضل المدربين في العالم، لو لم يكن الأفضل على الإطلاق، أنا معجب بمسيرته الكروية وهذا لا يعني الألقاب فقط، لكن الإرث الذي يتركه".

وأكمل عن قلق جوارديولا من فريقه: "كلا الفريقين لديهما نجوم لا يمكن السيطرة عليهم طوال اللقاء، وموسم مانشستر سيتي هذا العام أكثر من رائع، ستكون مباراة صعبة للغاية، أتمنى أن نقدم مستويات جيدة ونحقق الفوز".

وعند سؤاله عن الفوز على مانشستر سيتي من قبل في ربع النهائي مع توتنهام: "لا توجد علاقة بين المواجهتين، دعونا نركز على اللحظة الحالية، سيتي اليوم مختلف تمامًا، وأنا أدرب باريس سان جيرمان".

ما الذي قاله رياض محرز؟

المؤتمر الصحفي لم يبدأ بعد

ما الذي قاله بيب جوارديولا؟

المؤتمر الصحفي لم يبدأ بعد

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