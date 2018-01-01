نيمار: سعيد لمواجهة مانشستر يونايتد ولا توجد خلافات مع كافاني

المهاجم البرازيلي يتحدث عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وعلاقته بزميله الأوروجوياني إديسون كافاني

أكد المهاجم البرازيلي نيمار، أنه حالياً في أفضل حالاته البدنية، بعد سلسلة طويلة من الإصابات تعرض لها هذا العام.

نيمار غاب عن معظم مباريات الدور الثاني من الموسم الماضي، بسبب إصابة قوية تعرض لها أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي..

المهاجم البرازيلي عاد لتمثيل منتخب بلاده في المونديال، ولكنه لم يصل لقمة مستوياته سوى في الموسم الحالي.

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وقال نيمار في تصريحات صحفية:"العودة واللعب بجانب زملائك مرة أخرى أمر رائع جداً".

وأضاف:"كان موقفاً صعباً بالنسبة لي بعد الخروج من كأس العالم، ولكني استطعت إلهام نفسي مرة اخرى نحو تحدي جديد".

وتابع:"البداية أيضاً لم تكن سهلة وأهم شيء هو التعافي من الإصابة والعودة لأفضل مستوى وجاهزية لي منذ فترة طويلة".

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بعض التقارير الصحفية ادعت وجود خلافٍ بين نيمار وكافاني، وهو ما نفاه اللاعب بشكل قاطع في تصريحاته للموقع الرسمي لباريس.

بلا شك هم الجماهير الأجمل في أوروبا 💛🖤 pic.twitter.com/PCA57QYwmP — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2018

وأوضح نيمار:"نلعب بسعادة شديدة في الخط الأمامي، وكلنا نساعد بعضنا البعض بصناعة الأهداف من أجل الفوز".

قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا كانت أيضاً أحد محاور حديث نيمار، حيث أبدى سعادته بمواجهة مانشستر يونايتد.

وتابع الدوري البرازيلي:"شعرت بسعادة كبيرة لأنها ستكون مواجهة بين فريقين كبيرين، نحن نعلم مانشستر جيداً وندرك امتلاكهم لعقلية الفوز".

واستكمل:"الآن قاموا بتغيير المدرب بعد رحيل جوزيه مورينيو، لذلك الأسلوب سيكون مختلف وأتوقعها مباراة كبيرة".

جدير بالذكر أن يونايتد أعلن تولي لاعبه السابق أولي سولشاير مديراً فنيا للفريق، في اليوم التالي لوقوع الفريق أمام باريس بدوري الأبطال.