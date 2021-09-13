نوير: 8-2 لا تُنسى وهكذا نرى برشلونة دون ميسي

نوير يؤكد جاهزية بايرن ميونخ للقاء البرسا

يبدو أن مانويل نوير حارس بايرن ميونخ ورفاقه لم ينسوا الفوز الساحق بثماني أهداف مقابل هدفين على فريق برشلونة، ولكن في الوقت ذاته يرفضوا وضعها في الاعتبار قبل مواجهة الفريقين غدا بأولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الفريق الألماني سيواجه برشلونة في مباراة مرتقبة، سينتظرها الجميع خصوصًا أنه من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة لما تحمله من ذكرى كارثية للفريق الكتالوني.

ماذا قال نويرعن اللقاء المنتظر؟

أكد نوير، قائد الفريق البافاري جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه برشلونة، غداً الثلاثاء، في مؤتمر صحفي على هامش اللقاء.

وقال نوير: "بالتأكيد لن ننسى أبدًا أداءنا في 2020، لكن هناك مباراتان جديدتان في دور المجموعات ونتطلع إلى مباراتين كبيرتين. نحن متحمسون لبدء رحلتنا في مسابقة هذا الموسم".

وأشار اللاعب إلى رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي عن نادي برشلونة وقال : " نحن وبرشلونة مررنا بتغييرات كبيرة في القائمة، ولذلك أعتقد أننا سنشهد مباراتين متقاربتين للغاية".

كيف سيكون اللقاء بدون ميسي؟ نوير يجيب

“اللاعبون المتواجدون في برشلونة الآن سيتحملون مسئولية أكبر لأن ميسي لم يعد موجودًا، وأعتقد أنهم سيكونون أفضل من الناحية الفنية مقارنة بمباراة 2020".

وأتم الألماني: "برشلونة لن يكون فريق ضعيف أبدًا، لا يُمكنك الهدوء عندما تذهب إلى برشلونة، دائمًا المباريات تكون مثيرة".

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