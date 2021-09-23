نهاية كومان؟ نزيف برشلونة مستمر بتعادل محبط مع قادش

أداء متواضع من الفريق الكتالوني

كابوس جديد لبرشلونة على ملعب رامون دي كارانزا، بالتعادل السلبي 0/0 في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

التعادل جاء باهتًا للفريق الكتالوني، في مباراة قد تعني بداية النهاية للمدرب الهولندي رونالد كومان، بعد استمرار مسلسل السقوط.

كومان خاض المباراة تحت ضغوط هائلة، بسبب الخسارة أمام بايرن ميونخ وغرناطة، والتهديدات حول مستقبله مع برشلونة.

الهولندي لعب بمارك تير شتيجن كحارس مرمى، ومن أمامه الرباعي أوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو وسيرجينيو ديست.

وفي الوسط تواجد الثلاثي فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس وبابلو جافيرا، وبالهجوم لوك دي يونج وممفيس ديباي ويوسف دمير.

السيطرة كانت كاسحة لبرشلونة في الشوط الأول ووصل الاستحواذ إلى نسبة 68% ولكن دون أي تهديد حقيقي على مرمى قادش.

السلبية كانت العنوان الرئيسي للشوط، حيث اكتفى برشلونة بامتلاك الكرة دون الوصول إلى مناطق خطيرة بملعب الخصم.

كومان بدأ الشوط الثاني بتغيير دمير ونزول سيرجي روبيرتو، طمحًا في تنشيط فريقه بشكل أكبر من أجل خطف الفوز.

فرينكي دي يونج وضع برشلونة في ورطة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ومن بعدها الحمراء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وهو ما دفع كومان للتبديل بالاعتماد على فيليب كوتينيو بدلًا من لوك دي يونج، ونيكو جونزاليس على حساب بابلو جافيرا.

النتيجة تضع برشلونة في المركز السابع بجدول الليجا بـ9 نقاط، بفارق شاسع عن ريال مدريد المتصدر بـ16 نقطة.

اقرأ أيضًا ..

رسميًا.. الكشف عن موعد الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة

العلامة التجارية لريال مدريد تُهيمن في إسبانيا وبرشلونة بعيد!

وعلى الجانب الآخر يخطف قادش نقطة ثمينة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.