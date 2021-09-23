رسميًا.. الكشف عن موعد الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة

الآن بات الأمر مؤكدًا..

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد مباريات الجولة الثامنة من الليجا، والتي تضمنت المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو، فيما يُعرف إعلاميًا بـ"الكلاسيكو".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني في اللحظة الراهنة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما اكتفى برشلونة بتحقيق 8 نقاط من 4 مباريات مع تأجيل مباراة إشبيلية لأجل غير مسمى.

كلاسيكو هذا العام للمرة الأولى منذ زمن سيُلعب بغياب ليونيل ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان، ومع ذلك لم تفقد المباراة الأكثر شعبية في العالم بريقها كثيرًا، بل يتطلع الجميع لها كما جرت العادة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

ستقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

رابطة الليجا راعت - كما هي العادة آخر السنوات - إقامة المباراة في وقت مبكر حتى يتسنى للجمهور الآسيوي متابعتها.

كيف كانت آخر مواجهات ريال مدريد وبرشلونة؟

عجز برشلونة عن تحقيق الانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو بآخر موسمين، فيما فاز الملكي ثلاث مرات وخيّم التعادل مرة واحدة.

اللقاء الأخير بين الفريقين انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، فيما فاز اللوس بلانكوس قبلها في كامب نو على الكتلان بثلاثية لهدف بالدور الأول من الموسم الماضي.

تاريخ الفوز الأخير لبرشلونة على الريال يعود لموسم 2018-19 بهدف نظيف أحرزه نجم إشبيلية الحالي إيفان راكيتيتش.

ما هي أحوال الفريقين قبل الكلاسيكو؟

شتان الفارق بين وضع ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم، حيث يخيم الهدوء والاستقرار على سانتياجو برنابيو، والعكس تمامًا في كامب نو.

بداية مثالية كانت لكارلو أنشيلوتي وتصدر لليجا ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، فيما يظل مستقبل رونالد كومان مجهولًا مع احتمالية كبيرة لإقالته قبل الكلاسيكو لسوء النتائج وللخلافات مع الإدارة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ريال مدريد سيلتقي مع شاختار في أوكرانيا يوم الثلاثاء بدوري الأبطال قبل الكلاسيكو يوم الأحد، بينما يلعب برشلونة مع دينامو كييف بكامب نو يوم الأربعاء، أي أن الملكي سيرتاح ليوم إضافي.

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