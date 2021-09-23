العلامة التجارية لريال مدريد تُهيمن في إسبانيا وبرشلونة بعيد!

الأرقام تؤكد ذلك..

ليس مجرد نادٍ، ريال مدريد يمتد تأثيره إلى أبعد من ذلك، وهو ما يظهر بوضوح من خلال علامته التجارية في إسبانيا على وجه الخصوص.

صحيفة "آس" في تقرير لها قالت أن العلامة التجارية لريال مدريد تأتي في المركز الثاني بإسبانيا بعد علامة زارا للملابس الشهيرة.

النادي الملكي بلغت نسبة تأثيره كعلامة تجارية في إسبانيا 26.02%، فيما أتت الصدارة لزارا بنسبة 29.46%، مما يُظهر مدى هيام بلاد الماتادور بريال مدريد.

هذا ما أظهرته دراسة من شبكة DataCentric الإسبانية، وشملت أيضًا وجود برشلونة في مكانة مميزة ولكنها أبعد بكثير عن العلامة التجارية للريال.

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الشعبية الجارفة التي يمتع بها ريال مدريد في إسبانيا تجعل من المنطقي أن يترك تأثيرًا هائلًا هكذا قياسًا بمفاهيم الشعور بالانتماء أو معايير الجودة أو المكانة التي تكون لدى الجماهير.

وربما تأثير ريال مدريد وتوجه الجميع نحوه يفسر الوضع الاقتصادي الجيد الذي يعيشه النادي في اللحظة الراهنة رغم معاناة غالبية أندية كرة القدم بعد توابع أزمة فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يعيش رياضيًا بداية استثنائية للموسم أيضًا، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة مع أداء مميز للغاية تظهر به كتيبة كارلو أنشيلوتي.