موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، القنوات الناقلة وهل يحضر الجمهور؟

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020، ما هو موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال؟ القنوات الناقلة وهل يسمح بالحضور الجماهيري؟

سيشهد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي على ملعب ويمبلي.

هزم فريق شمال لندن فريق بيب جوارديولا - الذي كان يدافع عن اللقب - في خسارة مفاجئة 2-0 في ويمبلي من ثنائية بيير-إيميريك أوباميانج، أما البلوز فقد فاز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهدافٍ لهدف، وسجل أهداف المباراة جيرو وماونت وماجواير بالخطأ في مرماه، وبرونو فيرنانديس لصالح اليونايتد.

وفي هذا التقرير يستعرض جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام بين تشليسي وآرسنال.

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ما هو موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020؟

من المقرر أن يُقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 1 أغسطس 2020 في ويمبلي، وسيتم إذاعته على قنوات بي إن سبورتس.

سيحظى ميكيل أرتيتا بفرصة للفوز بأول ميدالية فضية له كمدرب لأرسنال، وسيؤدي الفوز في النهائي إلى فوز المدفعجية باللقب رقم 14 في تاريخه.

أجبرت البطولة على التوقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد أعلن الاتحاد في وقت سابق من هذا العام أن نسخة هذا العام تستهدف رفع مستوى الوعي حول الصحة العقلية.

قال الأمير ويليام، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد، "سنستخدم بالفعل النهائي كحظة لتعزيز الصحة النفسية الإيجابية الجيدة للجميع.

"إنه في الوقت المناسب تمامًا مع الأخذ في الاعتبار ما مررنا جميعا بهذا الوباء."

Heads Up هي حملة تعمل على تشجيع المحادثة حول الصحة النفسية في كرة القدم. تأمل الحملة في التأكيد على أن الصحة النفسية للاعبين لا تقل أهمية عن صحتهم البدنية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020؟

تمتلك مجموعة بي إن سبورت حقوق نقل كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط عبر التلفاز، ومن المقرر أن تخصص له القناة الأولى التي تبث جميع المباريات الهامة منذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

إذا لم تكن مشترك في باقة القنوات لا تقلق، حيث يمكنك متابعة مباراة تشيلسي ضد آرسنال عن طريق خدمة البث المباشر المقدمة من النسخة العربية في جول.

هل تحضر الجماهير نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؟

كما هو الحال مع جميع المباريات التي لعبت في إنجلترا منذ العودة، سيتم لعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020 خلف أبواب مغلقة بدون مشجعين من أجل منع المزيد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارك بولينجهام: "سعدنا بالموافقة على عودة كأس الاتحاد الإنجليزي.

"كانت المسابقة جزءًا لا يتجزأ من تقويم كرة القدم الإنجليزية لما يقرب من 150 عامًا ونود أن نشكر التنفيذيين والأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز على دعمهم في تحديد مواعيد المباريات المتبقية خلال هذا الوقت غير المسبوق".