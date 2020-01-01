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نشرة جول اليوم | حكيمي الأفضل وبيع قميص مارادونا بسعر خيالي

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ما جديد الكرة حول العالم؟

تعليق رونالدينيو الأول بعد خروجه من السجن وحكيمي سيكون الأفضل في العالم ضمن أهم أخبار الكرة الأوروبية في 27 إبريل 2020.

 

هذا أفضل من رونالدو وميسي

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