نشرة جول اليوم | حكيمي الأفضل وبيع قميص مارادونا بسعر خيالي

ما جديد الكرة حول العالم؟

تعليق رونالدينيو الأول بعد خروجه من السجن وحكيمي سيكون الأفضل في العالم ضمن أهم أخبار الكرة الأوروبية في 27 إبريل 2020.

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