فيراتي: من يلعب للمال مكانه في الصين وليس باريس

النجم الإيطالي تحدث عن حلمه الاكبر مع النادي الفرنسي

أصر ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، على عدم اهتمام عناصر الفريق الفرنسي بالمال ووضعه قبل أي شيء على حساب البطولات.

باريس أنفق مبالغ ضخمة منذ تولي مالكه ناصر الخليفي إدارة النادي في 2011، وأصبح المسيطر الأول على الكرة الفرنسية منذ سنوات طويلة.

الفريق حقق 6 ألقاب دوري فرنسي في آخر 7 مناسبات للبطولة، ولكنه لم ينجح في تحقيق أي لقب أوروبي، رغم تعاقده مع لاعبين كبار أبرزهم كيليان مبابي ونيمار.

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وقال فيراتي عن وضعه مع باريس:"عدد كبير من اللاعبين يتحدثون معي ويخبروني برغبتهم في المجيء هنا منذ وصولي للنادي، باريس يعتبر من أكبر 7 أو 8 أندية على مستوى العالم".

وأضاف:"البعض يتهمنا باللعب في باريس من أجل المال فقط، لو هذه هي الحالة فعلى أي لاعب يفكر في جمع الأموال الذهاب للصين فوراً".

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وتابع:"أي لاعب يختار باريس فهذا بسبب المشروع الذي يطمح له النادي، ورغبتنا الواضحة في الحصول على دوري أبطال أوروبا، فرصتنا للوصول إلى ذلك هنا أكبر 5 مرات من أي نادي آخر".

يذكر أن لاعب الوسط الإيطالي، ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن النادي الفرنسي، والانتقال ليوفنتوس أو برشلونة، لكنه قرر التجديد والبقاء بنادي العاصمة.