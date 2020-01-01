سيبايوس: جوارديولا الأفضل وزيدان لا يتحدث معي

لاعب الوسط الإسباني يكشف عن ملامح مستقبله مع آرسنال

كشف داني سيبايوس لاعب وسط آرسنال، عن عدم تواصله مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، منذ رحيله معاراً للمدفعجية الصيف الماضي.

سيبايوس خرج تماماً من حسابات زيدان في الفترة التحضيرية للموسم الحالي، ليقرر الانضمام للمدفعجية في صفقة إعارة بدون خيار الشراء، سعياً لإثبات ذاته والعودة لمدريد.

وقال لاعب الوسط الإسباني عن علاقته بزيدان:"لم أتحدث معه منذ مغادرتي، بشكل عام لا أعتقد أنه يتحدث مع اللاعبين المعارين أثناء تواجدهم خارج النادي".

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وعن العودة لريال:"آمل ذلك، الآن لدي عقد مع آرسنال، راهنت على القدوم هنا وتقديم مستوى جيد، المشاركة كأساسي صعبة جداً في ريال مدريد، لذلك كل تركيزي على ما تبقى من الموسم الحالي".

إصابة ميكيل أرتيتا مدربه في أرسنال بفيروس كورونا:"استيقظت في الصباح وعلمت أنه أصيب بالمرض، تم عزلنا في الحجر الصحي، كانت هناك بعض الأعراض لبعض اللاعبين لكننا جميعاً بخير الآن".

مدربه المفضل:"جوارديولا، هذا ما أعتقده لأنني أتطابق مع طريقته في اللعب، وخلال ثلاثة أشهر مع آرسنال تعلمت الكثير مع أرتيتا".

تطابق طريقة جوارديولا مع كيكي سيتين مدرب برشلونة:"نعم، لديهم أسلوب جماعي مميز، يريدون الاستحواذ على الكرة والوصول لمناطق الهجوم عن طريق العديد من التمريرات وهذا يناسبني".

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هل ينتقل لبرشلونة لهذا السبب؟ :"لا، حقيقة أنهم يلعبون بهذا الأسلوب، لا ينفيها عن ريال مدريد، حيث كنا نلعب بشكل عمودي بنسبة 90% ونسيطر على المباريات".

يذكر أن سيبايوس بدأ الموسم بصورة جيدة مع أوناي إيمري المدرب السابق لآرسنال، قبل أن ينخفض مستواه ويتعرض لإصابة لشهرين، لتثار الشكوك حول رغبة آرسنال في الاحتفاظ به أو تركه يعود لريال مدريد.