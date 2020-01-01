نجم نابولي: عشنا سنوات رائعة مع ساري والآن نريد هزيمته

مديح وتحذير في آن واحد..

تحدث خوسيه كاليخون، نجم فريق نابولي، عن مدربه السابق في البارتينوبي، ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي ليوفنتوس، قبل لحظات من المباراة التي تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتولى ساري، تدريب نابولي لثلاث سنوات، قبل الرحيل إلى تشيلسي في صيف 2018، قبل العودة إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة البيانكونيري الصيف الماضي.

وستكون هذه المرة الأولى التي يعود فيها ساري إلى ساو باولو، معقل نابولي كخصم بعد رحيله في 2018.

جمهور نابولي يستقبل ساري على طريقته

وقال كاليخون، في تصريحات لشبكة "راي سبورت" الإيطالية: "نحتاج إلى نقاط المباراة، ونرغب في أن يشعر الجمهور في أرجاء المدينة بقوة فريقنا".

وأضاف النجم الإسباني: "لقد عشنا مع ساري ثلاث سنوات رائعة، لكنه الآن في يوفنتوس، نريد أن نفوز عليهم".

ويحتل نابولي، المركز الثالث عشر، برصيد 24 نقطة، فيما يتربع يوفنتوس على عرش ترتيب الدوري الإيطالي، برصد 51 نقطة.