نجم كرة القدم الفرنسية يعلن صراحةً رغبته في اللعب لريال مدريد!

هل يصل قريبًا إلى الملكي؟

بالنسبة لغالبية لاعبي كرة القدم، فإن ارتداء قميص ريال مدريد أو برشلونة بمثابة الحلم، وآخر المنضمين إلى هذا الطموح الاستثنائي هو النجم الشاب ريان شرقي، الذي ينشط في ليون بالدوري الفرنسي.

ويمتلك ريال مدريد بشكل عام علاقة قوية مع كرة القدم الفرنسية بسبب الأسطورة زين الدين زيدان سواءً كلاعب أو كمدرب، والآن كريم بنزيما هو النجم الأول للميرينجي ويرسخ هذه العلاقة التاريخية.

ويحاول ريال مدريد حاليًا أن يجلب نجم فرنسي آخر وهو كيليان مبابي، ويبدو أن نجم باريس سان جيرمان لن يكون الأخير من بلاد الغال.

ماذا قال ريان شرقي عن ريال مدريد؟

اللاعب صاحب الأصول العربية في حديث للصحافة الفرنسية قال "الطريق المثالي لمسيرتي هو أن أصنع التاريخ مع ليون، ثم أصنع التاريخ في كرة القدم عمومًا".

كما أضاف "الجميع يعلم أنني أريد أن ألعب في ريال مدريد بيوم من الأيام، الانضمام إلى أكبر أندية العالم سيكون أمرًا رائعًا بكل المقاييس".

وتابع في هذا الصدد بقوله "هذا هو الطريق المثالي الذي أفكر فيه بخصوص مسيرتي وأستيقظ يوميًا للعمل على تحقيق هذه الأحلام".

ماذا قال ريان شرقي عن كيليان مبابي؟

ويرتبط شرقي بعلاقة مميزة مع كيليان مبابي، ويبدو أن هذا التقارب جعل صاحب الـ18 عامًا يوجه النصائح لصاحب الـ22 عامًا بحكم الصداقة.

شرقي واصل "أنا ومبابي لدينا علاقة ودية، نتحدث دائمًا ونتبادل الآراء بعد المباريات".

وأتم "الأمر الوحيد الذي نصحته به هو أن يسجل الأهداف، الجماهير لا تتذكر سوى من يسجل الأهداف في النهاية".

كيف كانت مسيرة ريان شرقي في كرة القدم؟

في سن السادسة عشر فقط، لعب شرقي أول مبارياته مع ليون في الدوري الفرنسي، كما شارك بالعمر نفسه في دوري أبطال أوروبا أيضًا.

يمتد عقد لاعب وسط الملعب الهجومي إلى صيف 2023، وبالنسبة لرئيس ليون، جان ميشيل أولاس، فإن لاعبه لا يقل كثيرًا عن كيليان مبابي من ناحية الموهبة.

في الموسم الماضي سجل شرقي هدفًا وصنع ثلاثة أهداف أخرى، وتقدر قيمته السوقية في الوقت الراهن بـ27 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى شباب فرنسا تحت 20 عامًا بعد أحدث الوافدين لريال مدريد، إدواردو كامافينجا.

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