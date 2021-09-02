ثلاثة أسباب دفعت باريس سان جيرمان لرفض بيع مبابي.. برشلونة يؤكدها!

ريال مدريد أحدث الضحايا..

رغم كل محاولات ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف، أبى باريس سان جيرمان أن يتخلى عنه رغم كل الظروف، مما أثار الكثير من الأسئلة حيال أسباب هذا الموقف المتعنت من قبل إدارة ناصر الخليفي.

وبدأ النادي الملكي عروضه لباريس بشأن مبابي بعرض بقيمة 160 مليون يورو، ثم رفعه إلى 170 مليون يورو، وقيل أنه خلال آخر أيام الميركاتو وضع 220 مليون يورو على طاولة النادي العاصمي.

ورغم أن مبابي يتبقى على عقده عام وحيد وهذه الأرقام ضخمة قياسًا بذلك، إلا أن باريس سان جيرمان رفض جملة وتفصيلًا كل العروض حتى أنه لم يرد رسميًا على الريال في هذا الشأن، فما السبب خلف ذلك؟

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صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وضعت ثلاثة أسباب رئيسية كانت خلف الرفض الباريسي المطلق للتفريط في لاعبهم صاحب الـ22 عامًا.

باريس سان جيرمان لا يبيع نجومه

السبب الأول والأهم هو رسالة لجميع الأندية الأوروبية أن باريس سان جيرمان لا يبيع نجومه أبدًا مهما كلف الأمر ومهما كانت المغريات.

هذه ليست المرة الأولى التي يفعلها بي آس جي، برشلونة كانت ضحيته من قبل في صفقات عدة مثل تياجو سيلفا وماركينيوس ونيمار والأشهر على الإطلاق ماركو فيراتي.

رغم أن تلك الأسماء حظيت باتفاق مع برشلونة على الراتب وكل شيء، تمامًا كمبابي وريال مدريد، أبقت عليهم إدارة الخليفي رغمًا عنهم.

السيناريو تكرر مع مبابي وسيتكرر مع أي نجم آخر مرتبط بعقد سارٍ في ملعب حديقة الأمراء، إنها سياسة النادي أنه يقارع كبار أوروبا ولا يقبل ببيع نجومه لهم إلا بإرادته الخالصة.

حلم دوري أبطال أوروبا

الحلم الأكبر الذي يراود إدارة باريس سان جيرمان منذ شراء هذا النادي هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وكان الأمر قريبًا في 2020 عند الوصول للنهائي قبل الخسارة من بايرن ميونخ.

الإدارة الحالية تؤمن بأن وجود مبابي جنبًا إلى جنب مع نيمار وليونيل ميسي من شأنه أن يزيد من حظوظ كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو في الظفر بذات الأذنين.

الحاجة لبقاء الدولي الفرنسي ملحة في هذا الصدد، فمن الناحية العملية لا يوجد من يكون بديلًا له ربما في العالم كله، وعلى هذا الأساس، لا توجد رغبة أبدًا في التفريط به.

لا حاجة للمال

في بعض الأحيان تضطر الأندية إلى بيع النجوم من أجل جني الأموال لحاجتها له، لكن هذا ليس الوضع أبدًا في باريس سان جيرمان، الذي يعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي لا توجد تقريبًا في بقية أندية القارة العجوز.

لذلك فعندما عرض ريال مدريد مبلغ 220 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، لم ينتفض بي آس جي أو يشعر بأنها فرصة، ففي الواقع هناك مصادر للدخل تغطي أضعاف هذا الرقم.