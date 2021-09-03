رابطة الدوري الإسباني تضغط ريال مدريد وبرشلونة بصورة مروّعة بسبب التوقف الدولي!

جدول صعب للغاية..

الإجهاد قادم لا محالة، هكذا يمكن وصف حالة ريال مدريد وبرشلونة في الجولات المقبلة بعد التوقف الدولي، سواءً في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وخاض النادي الملكي والكتالوني ثلاث مباريات حتى الآن في الليجا، فازا في اثنتين منهما مع التعادل في أخرى، ثم أتى التوقف الدولي.

وبناء عليه، قامت رابطة الدوري الإسباني بتعديل جدول مباريات الجولات الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي، وأسفر ذلك عن ضغط هائل لقطبي الكرة الإسبانية وكذلك أتلتيكو مدريد.

ما هو جدول مباريات برشلونة بعد التوقف الدولي؟

لا يزال مستقبل مباراة إشبيلية غامضًا، لكن على الأرجح ستلعب المباراة يوم السبت في ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم 11 سبتمبر الحالي في الجولة الرابعة من الليجا.

بعد ذلك يستقبل برشلونة نظيره بايرن ميونخ على ملعب كامب نو في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر.

آلة برشلونة لن تتوقف، فيوم الإثنين 20 سبتمبر ستلتقي كتيبة رونالد كومان مع غرناطة، ثم تلعب يوم الخميس من نفس الأسبوع مع قادش خارج الديار.

يخوض بعد ذلك البرسا مواجهة أمام ليفانتي في كامب نو يوم الأحد ثم يسافر إلى البرتغال لمواجهة بنفيكا في ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال يوم الأربعاء.

في فترة لن تزيد عن 20 يومًا، سوف يلعب برشلونة 6 مباريات، وهو ما ينذر بإجهاد بدني ضخم قد يتسبب في إصابات عديدة منذ بداية الموسم.

ما هو جدول مباريات ريال مدريد بعد التوقف الدولي؟

لن يكون حال ريال مدريد أفضل كثيرًا من برشلونة، حيث سيخوض أيضًا 6 مباريات في مدة أقل من 20 يومًا.

البداية ستكون أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 12 سبتمبر، ثم مواجهة إنتر ميلان في سان سيرو بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء التالي.

بعد ذلك تخوض كتيبة كارلو أنشيلوتي مباراة فالنسيا يوم الأحد ثم مايوركا يوم الأربعاء ثم فياريال يوم السبت وأخيرًا شيريف المولدوفي بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

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