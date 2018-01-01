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نجم ريال مدريد السابق يتوقع عودة مورينيو

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رغم وجود سولاري مديراً فنياً لريال إلا أن مورينيو يظهر بقوة ضمن الترشيحات

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

فور رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد، بدأت التكهنات حول مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ووجهته القادمة.

مانشستر أعلن صباح الثلاثاء عن انتهاء علاقته بمورينيو، بعد موسمين ونصف قضاهم مع الشياطين الحمر.

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بريدراغ مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق، كشف عن إمكانية عودة مورينيو لتدريب الميرينجي.

وقال في تصريحات لإذاعة "كادينا سير":"مورينيو قد يعود لريال مدريد، لماذا أعتقد ذلك؟ فلورينتينو بيريز يحبه كثيراً".

وأضاف:"في كل مرة احتاج فيها ريال لمدرب جديد يتواصل بيريز مع مورينيو من أجل التفاوض معه، ولا أجد سبباً لعدم تكرار ذلك الآن".

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وتأتي تصريحات مياتوفيتش رغم ارتباط ريال بعقد دائم مع مدربه الحالي سانتياجو سولاري، والذي تولى المهمة خلفاً للمقال جولين لوبيتيجي.

ويمتلك مورينيو سجلاً طيباً مع النادي الإسباني حيث حصل معه على بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

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