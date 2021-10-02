نجم جيمس بوند يرشح كلوب لخلافته والألماني يرد!

كلوب بوند؟

يبدو أن الألماني، يورجن كلوب مستعد لأداء دور جيمس بوند الذي قام به الممثل البريطاني الشهير، دانيل كريج لكن لديه تحفظ وحيد بخصوصه.

دانيل كريج، بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند" منذ 2006 قد أكد قدرة كلوب على تجسيد شخصيته الأسطورية في الأفلام السينمائية، لما يتمتع به الألماني من صفات قيادية.

ماذا قال دانيل كريج؟

كريج حل ضيفًا على شبكة "سكاي سبورتس" ليستقبل سؤالا من جيمي كاراجير الذي أدار الحوار، حول إمكانية قيام يورجن كلوب بدور جيمس بوند.

وقال: "أرى أن يورجن سيكون قادرًا ومتمكنًا جدًا من لعب دور جيمس بوند، لقد كان من دواعي سروري مقابلة كلوب بضع مرات، إنه رجل ذو شخصية قيادية وهو أفضل من جيمس نفسه!".

بماذا رد كلوب على كلمات كريج؟

كلوب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، علّق كذلك على كلمات الممثل الإنجليزي الشهير ، والذي يرى أن المدرب الألماني قادر على أن يقوم بدور العميل السري الشهير جيمس بوند في أفلامه.

وقال: "لقد كنت محظوظًا لمقابلة دانيال كريج عدة مرات، وأنا سأفتقده في أفلام جيمس بوند".

وأضاف: "أنا أشكره على هذه الكلمات الطيبة، لكنني سأكون جيمس بوند سيئًا للغاية، إذا خرجت من الماء مرتديًا شورت السباحة، العالم بأسره لن يحب ذلك!، جيمس عليه أن ينقذ العالم بينما أنا مهمتي هي مساعدة ليفربول".

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