الصراع يبدأ.. صلاح ورونالدو يتنافسان على جائزة لاعب سبتمبر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي بشكل رسمي عن المرشحين الستة لجائزة شهر سبتمبر لأفضل لاعب في "البريميرليج"، والتي تشهد منافسة بين المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

جائزة شهر سبتمبر لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هي الثانية في منافسات موسم 2021-2022، فيما حقق مايكل أنطونيو الجائزة في شهر أغسطس.

وجاء الإعلان عن المرشحين عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي على شبكة الإنترنت، ويمكن للجمهور التصويت منذ الآن لتحديد مصير جائزة لاعب شهر سبتمبر في "البريميرليج".

ويتم احتساب أصوات الجماهير إلى جانب لجنة من خبراء كرة القدم، للإعلان عن الفائز بالجائزة خلال الأسبوع المقبل.

محمد صلاح لم يتوقف عن الإبهار، حيث لعب ثلاث مباريات مع ليفربول في شهر سبتمبر، قاد "الريدز" خلالها إلى فوزين وتعادل، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

ومن بين الأهداف الثلاثة التي سجلها "الملك المصري"، جاء الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي، والذي سجله في مرمى ليدز يونايتد، فيما وصل إلى الهدف رقم 100 في سجل مشاركاته مع ليفربول في البطولة بالتسجيل في شباك برينتفورد.

أما كريستيانو رونالدو، العائد إلى مانشستر يونايتد بعد غياب 12 عامًا، فقد بدأ رحلته الثانية في ملعب "أولد ترافورد" بأفضل طريقة ممكنة.

"صاروخ ماديرا" سجل هو الآخر ثلاثة أهداف مع مانشستر يونايتد، لكن "الشياطين الحمر" فاز في مباراتين وخسر مباراة.

ويتنافس صلاح ورونالدو مع جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، وأنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، والآن سان ماكسيمان جناح نيوكاسل يونايتد، وإسماعيلا سار جناح واتفورد.

⚡️ Joao Cancelo

⚡️ Cristiano Ronaldo

⚡️ Antonio Rudiger

⚡️ Allan Saint-Maximin

⚡️ Mo Salah

⚡️ Ismaila Sarr



Who are you voting for as your @EASPORTSFIFA Player of the Month?#PLAwards ➡️ https://t.co/LH4bxv78xb pic.twitter.com/9yV6UG04Pu — Premier League (@premierleague) September 30, 2021

كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في "البريميرليج".

ويتنافس خمسة مدربين على الجائزة في شهر سبتمبر، هم ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، وبيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، إلى جانب جراهام بوتر مدرب براتيون، ودين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا.

وبالإضافة إلى الجائزتين السابقتين، أعلنت الرابطة أيضًا عن الأهداف المرشحة لجائزة الهدف الأجمل عن شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي، والتي يتنافس عليها ثمانية أهداف استثنائية.

🔥 Here are the nominees for the September @PremierLeague Goal Of The Month. Tell us your favourite and why... pic.twitter.com/UtU5W9looo — Budweiser Football (@budfootball) September 30, 2021

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