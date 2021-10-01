ألماني يعمل في إنجلترا .. لابورتا يخطط لمفاجأة لخلافة كومان

هل يفعلها رئيس برشلونة؟

يحلم جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، رغم إيمانه بصعوبة هذه المهمة.

برشلونة يبحث عن مدير فني جديد، بدلًا من الهولندي رونالد كومان، الذي أصبح على وشك الإقالة بعد الخسارة من بنفيكا الأربعاء الماضي.

لابورتا يتطلع إلى تعيين مدرب جديد، ووضع المدرسة الألمانية ضمن أهدافه، من أجل وضع برشلونة على الطريق الصحيح.

من هو المرشح المفضل للابورتا؟

هناك العديد من الأسماء التي يريدها لابورتا، أبرزها توخيل المدرب الفائز مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا والذي يقدم مستويات مميزة مع البلوز.

الأمر يبدو في غاية الصعوبة للحصول على خدمات توخيل، نظرًا لارتباطه بعقد مع تشيلسي حتى عام 2024.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن يورجن كلوب كذلك يبدو من المرشحين المفضلين، لكنه مرتبط بعقد مع ليفربول حتى نفس العام.

هانز فليك كذلك كان من الأسماء المفضلة للابورتا خلال حملته الانتخابية، لكنه رحل عن بايرن ميونخ وانتقل إلى تدريب ألمانيا.

هل يحاول لابورتا التعاقد مع توخيل؟

الصحيفة الإسبانية أكدت أن توخيل هو المدرب المفضل للابورتا على الإطلاق، ولكن المشكلة في تمديد عقده لمدة موسمين مع تشيلسي.

الدوائر المقربة من رئيس برشلونة، تؤكد أنه يستشهد دائمًا بتوخيل، لأنه يراه مدربًا حديثًا ويمكنه المنافسة على أعلى مستوى ويستطيع تحفيز اللاعبين.

ماذا عن يورجن كلوب؟

المدرب الألماني أيضًا يستحوذ على إعجاب لابورتا، بسبب إنجازاته مع بوروسيا دورتموند وليفربول، والشخصية المميزة التي يتمتع بها.

الطريقة الهجومية التي ينتهجها كلوب كذلك تعتبر جذابة لرئيس النادي الكتالوني، واستخدامه خطته الشهيرة 4/3/3 مع الاعتماد على روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

ما هو الخيار الأكثر واقعية؟

"موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة قد يلجأ إلى رالف رانجنيك الذي يعمل حاليًا في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي كحل مؤقت.

ومن المتوقع أن يكون المدرب المخضرم البالغ من العمر 63 سنة بمثابة الجسر، ليقود الفريق حتى نهاية الموسم، ليأتي من بعده ألماني آخر مثل كلوب أو توخيل لقيادة النادي على المستوى البعيد.

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