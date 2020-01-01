ليفربول وتشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، والمقرر إقامتها في ستامفورد بريدج.

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تشيلسي 0 × 1 ليفربول

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94' نهاية الشوط الثاني والمباراة...

93' ماااااااااااني يمرر كرة في يسار منطقة الجزاء لصلاح الذي يرسل تسديدة قوية يبعدها كيبا.

93' صلاح يمرر كرة لآرنولد الذي يرسل تسديدة أرضية تصطدم بالدفاع.

92' تسديدة قوييييييييييية من ساديو ماني من أمام منطقة الجزاء، يطير لها كيبا ويبعد الكرة من على يمينه.

91' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

90' حصار قوي يضربه ليفربول على تشيلسي بحثًا عن الثالث.

89' فيرنر ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل كرة أمامية لا تجد إلا أليسون

86' مينامينو يدخل بدلاً من فيرمينو...

84' أبراهاااااااااااااام يهرب بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها أليسون ببراعة.

79' أبراهام وباركلي يدخلان بدلاً من كوفاتشيتش وجورجينيو.

78' خطأ لليفربول من أمام منطقة الجزاء، ينفذه صلاح بتمهيد الكرة لآرنولد الذي يرسل تسديدة تمر إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة.

75' أليسوووووووووووووون يمنع تضييق الفارق، حيث طار لتسديدة جورجينيو من ركلة الجزاء وأبعدها من على يساره.

74' الحكم يعود لتقنية الفيديو قبل تأكيد القرار.

73' ضربة جزااااااااااااااااااء لتشيلسي بعد عرقلة من تياجو على فيرنر.

68' تسديدة خطيييييييييييييرة من ماونت من أمام يسار منطقة الجزاء، والكرة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

66' خطيييييييييييييييييييييرة لليفربول بتمريرة من فيرمينو لفينالدوم الذي يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء يبعدها كيبا.

64' ميلنر يدخل بدلاً من نابي كيتا...

62' ركنية لليفربول من اليسار ينفذها أرنولد بعرضية تصل سهلة ليد كيبا.

56' سيطرة لليفربول على مجريات اللقاء منذ بداية الشوط الثاني، وتشيلسي في حالة انهيار تام

54' كيبا مرر كرة خاطئة في منطقة الجزاء، روضها ماني وأرسل تسديدة عبرت للشباك من على يسار الحارس الإسباني.

54' الثاااااااااااااااااااااني لليفربول عن طريق ساديو ماني...

⚽️ GOAL!



🔴 Sadio Mane heads ahead at Stamford Bridge



⛰️ 10-man have a mountain to climb... pic.twitter.com/QKDAWrmRPh — WhoScored.com (@WhoScored) September 20, 2020

51' صلاح مرر كرة لفيرمينو الذي أرسل عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها ماني برأسية عبرت للشباك من على يمين كيبا.

51' جوووووووووووووووووول أول لليفربول عن طريق ماني...

50' أرنولد ينفذ الضربة الحرة بتمريرة لتياجو الذي يعيدها له فيرسل عرضية يبعدها الدفاع.

49' ماني يحاول العبور من جيمس على يسار منطقة الجزاء، لكنه يتحصل على خطأ ويفشل في العبور.

48' عرضية من اليسار عن طريق روبرتسون يبدها توموري.

47' نذكركم أن تشيلسي يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد كريستنسين مع نهاية الشوط الأول..

46' بداية السوط الثاني...

تياجو ألكانتارا يدخل بدلاً من هندرسون وتوموري يدخل بدلاً من هافيرتس مع بداية الشوط الثاني..

Level at the break with the hosts now down to ten men, after Christensen is sent off late in the half. #CHELIV — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2020

48' نهاية الشوط الأول...

47' أرنولد ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى من على يمين كيبا.

46' يا ربااااااااااااه .. الحكم يعود للفيديو ثم يسحب الورقة الصفراء ويرفع البطاقة الحمراء في وجه كريستنسين.

45' أووووووووووووووووووووو، كرة أمامية لليفربول ينطلق لها ماني من أمام كريستنسين الذي أمسكه من الخلف، فيشير الحكم إلى خطأ وإنذار.

44' عرضية راااااااااااائعة من اليمين عن طريق جيمس يقابلها ألونسو برأسية تصل سهلة ليد أليسون.

41' هافريتس ينفذ الضربة الحرة بعرضية تمر من الجميع دون خطورة.

40' خطأ لتشيلسي من مكان خطير أمام يسار منطقة الجزاء، بعد تدخل من هندرسون على فيرنر.

38' كانتي يمرر كرة لهافيرتس الذي ينطلق في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يقابلها فيرنر الوحيد في منطقة الجزاء بتسديدة تمر إلى خارج الملعب بغرابة، ثم يشير الحكم إلى تسلل على هافيرتس.

36' هندرسون يعكس كرة لأنديرسون المتقدم في يسار منطقة الجزاء، يقابلها الاسكتلندي بتسديدة يسارية تمر إلى ضربة مرمى.

35' صلااااااااااااااااح يستقبل كرة من أرنولد في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية تمر من الجميع إلى الجهة الأخرى.

32' خطيييييييييييييرة لتشيلسي بتقدم بالكرة من فيرنر الذي يصل مشارف منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج إلى ضربة مرمى من على حاف القائم الأيسر لأليسون.

31' ألونسو يغير وجهة اللعب من اليسار لليمين، حيث جيمس الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

23' أمامية راااااااائعة من كيريستنسين ينطلق لها ماونت في منطقة الجزاء، لكن أليسون هو الأقرب.

19' ضغط ليفربول على تشيلسي لا يتوقف، والبلوز ينتظر المرتدات.

14' صلااااااااااااااااااح يستغل خطأ دفاعي لليفربول ويفتك كرة من أمام كيبا الذي خرج من مرماه إلى يمين منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية أرضية يحولها فيرمينو إلى المرمى، لكن الكرة تصطدم بكريستنسين وتخرج إلى ركنية.

12' صلاح يضم بالكرة أمام منطقة الجزاء ويمهدها لفينالدوم الذي يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى من على يمين كيبا.

7' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء، لكن ليفربول هو الأفضل.

3' فيرنر يراوغ أرنولد ويدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

2' عرضية من اليسار عن طريق روبرتسون يحولها ألونسو بصدره لكيبا الذي يمسك الكرة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ليفربول:

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - فابينيو - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: كونستانتينوس تسيميكاس - تاكومي مينامينو - كورتيس جونز - ديفوك أوريجي - جيمس ميلنر - تياجو - أدريان.

إليكم تشكيل الريدز اليوم في مواجهة #تشيلسي_ليفربول على ستامفورد بريدج! 📋🔴



الثنائي ماتيب وغوميز يغيب بداعي الإصابة، والظهور الأول لتياجو على مقاعد البدلاء. pic.twitter.com/LxDHIA0YHV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 20, 2020

تشكيل تشيلسي:

يبدأ المدرب فرانك لامباراد بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريثابالاجا

ماركوس ألونسو - كيرت زوما - أندرياس كريستنسين - ريس جيمس

نجولو كانتي - جورجينيو - ماتيو كوفاتشيتش

ماسون ماونت - تيمو فيرنر - كاي هافيرتس

البدلاء: ويلي كاباييرو - أوليفييه جيرو - كالوم هودسون أودوي - سيزار آثبليكويتا - تامي أبراهام - روس باركلي - فيكايو توموري.

وبعد فوز صعب يصتدم حامل اللقب بمباراة صعبة أمام تشيلسي الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمتين التي تلقاهما في الشهر الماضي التي أدت لخروجه من دوري الأبطال على يد البايرن، وضياع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح ارسنال.

انقذ محمد صلاح ليفربول من أول هزيمة له في البريميرليج أمام ليدز وأحرز الهدف الرابع في اللقاء من ضربة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 للريدز ، وقد رأينا لفتة إنسانية من الفرعون المصري حيث أحتفل بالهدف على طريقة النجم مؤمن زكريا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، والمقامة في ملعب ستامفورد بريدج.