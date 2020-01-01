جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يحظي ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الأونه الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.

أنهى الريدز موسم رائع بعد أن حقق الكثير من النتائج القياسية وحسم الدوري مبكراً وكاد أن يفوز بدوري ذهبي وفي ظل جائحة كورونا حبس مشجعي ومحبي ليفربول أنفاسهم خوفاً من إلغاء الدوري، ولكن اتخذ الاتحاد الإنجليزي قرار بالتأجيل فقط وبالفعل استطاع فريق كلوب إضاقة لقب للأنفيلد وتم تتويجهم باللقب بعد العودة من التوقف الطويل للدوري الإنجليزي.

كانت بداية الموسم الجديد 2020/2021 من البريميرليج يوم السبت 12 سبتمبر 2020 ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد عودة الجماهير للمدرجات بشكل تدريجي، وافتتح الريدز لقاءاته بمباراة أمام ليدز يونايتد الذي سيكون في ضيافته في أنفيلد.

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وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي ، والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 ليفربول - ليدز يونايتد السبت 12 سبتمبر 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 3-4 أنفيلد 2 تشيلسي - ليفربول الأحد 20 سبتمبر 2020،

17:30 مصر، 18:30 السعودية ستامفورد بريدج 3 ليفربول - آرسنال الإثنين 28 سبتمبر 2020،

21:15 مصر، 22:15 السعودية أنفيلد 4 أستون فيلا - ليفربول السبت 3 أكتوبر 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية فيلا بارك 5 إيفرتون - ليفربول السبت 17 أكتوبر 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جوديسون بارك 6 ليفربول - شيفيلد يونايتد السبت 24 أكتوبر 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنفيلد 7 ليفربول - وست هام السبت 31 أكتوبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 8 مانشستر سيتي - ليفربول السبت 7 نوفمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد الاتحاد 9 ليفربول - ليستر سيتي السبت 21 نوفمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 10 برايتون - ليفربول السبت 28 نوفمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد أميكس 11 ليفربول - وولفرهامبتون السبت 5 ديسمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 12 فولهام - ليفربول السبت 12 ديسمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كرافين كوتاج 13 ليفربول - توتنهام السبت 16 ديسمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 14 كريستال بالاس - ليفربول السبت 19 ديسمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سيلهرست بارك 15 ليفربول - وست بروميتش السبت 26 ديسمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 16 نيوكاسل - ليفربول السبت 28 ديسمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سانت جيمس بارك 17 ساوثامبتون - ليفربول السبت 2 يناير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سانت ماري 18 ليفربول - بيرنلي السبت 13 يناير 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنفيلد 19 ليفربول - مانشستر يونايتد السبت 16 يناير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 20 توتنهام - ليفربول الأربعاء 27 يناير 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد توتنهام 21 وست هام - ليفربول السبت 30 يناير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد لندن 22 ليفربول - برايتون الأربعاء 3 فبراير 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنفيلد 23 ليفربول - مانشستر سيتي السبت 6 فبراير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 24 ليستر سيتي - ليفربول السبت 13 فبراير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد كينج باور 25 ليفربول - إيفرتون السبت 20 فبراير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 26 شيفيلد يونايتد - ليفربول السبت 27 فبراير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية براميل لين 27 ليفربول - فولهام السبت 6 مارس 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 28 وولفرهامبتون - ليفربول السبت 13 مارس 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد مولينيو 29 ليفربول - تشيلسي السبت 20 مارس 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد 30 آرسنال - ليفربول السبت 3 أبريل 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد الإمارات 31 ليفربول - أستون فيلا السبت 10 أبريل 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنفيلد 32 ليدز يونايتد - ليفربول السبت 17 أبريل 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية إيلاند رود 33 ليفربول - نيوكاسل السبت 24 أبريل 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنفيلد 34 مانشستر يونايتد - ليفربول السبت 1 مايو 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أولد ترافورد 35 ليفربول - ساوثامبتون السبت 8 مايو 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنفيلد 36 وست بروميتش - ليفربول الخميس 11 مايو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ذا هاوثورنس 37 بيرنلي - ليفربول السبت 15 مايو 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية تيرف مور 38 ليفربول - كريستال بالاس الأحد 23 مايو 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنفيلد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات البريميرليج من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي