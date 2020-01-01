ميلان يستعد لرحيل إبراهيموفيتش ويحضر قائمة من البدلاء

ميلان يستعد لرحيل نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوفه بنهاية الموسم ويضع قائمة من البدلاء.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن استعداد نادي ميلان لرحيل نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي بدأ في دراسة الخيارات البديلة له في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الخيار الأول بالنسبة للنادي هو استعاد كريشتوف بيونتيك من صفوف هيرتا برلين الألماني بعد ستة أشهر فقط من رحيله.

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وقالت الصحيفة أن عودة بيونتيك لا تعد أمرًا مسلمًا به، في ظل عدم معرفة أي شخص ببنود العقد المبرم مع الفريق الألماني في يناير الماضي.

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وذكرت أن العقد ربما يتواجد به بند يسمح لميلان باستعادة اللاعب في الصيف، كما لم تستبعد خيار الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وكان كريشتوف بيونتيك قد لعب ست مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم منذ انضمامه لفريقه الجديد سجل خلالهم هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن عقد بيونتيك الحالي في صفوف هيرتا برلين لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2024-2025.