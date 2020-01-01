ميلان يستعد لرحيل دوناروما ويجد البديل

ميلان يبدأ الاستعداد لرحيل حارس مرماه جيانلويجي دوناروما ويجد بديله في الدوري البرتغالي.

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات الحارس لويس ماكسيميانو لاعب سبورتنج لشبونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أوجوجو" والتي أكدت أن النادي تابع اللاعب عن كثب في الفترة الماضية للتأكد من قدرته في اللعب لميلان .

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ميلان ترى في اللاعب الشاب خير خليفة لجيانلويجي دوناروما حارس مرمى الروسونيري الحالي.

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ولا يعد ميلان هو الوحيد الذي يتابع الحارس الصغير لكن بحسب ما ذكرت الصحيفة إنتر يزاحمه في ذلك أيضًا كما هو الحال دائمًا بين الجارين.

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ويتواجد اللاعب في صفوف لشبونة منذ عام 2012 لكنه لم يلعب للفريق الأول سوى هذا العام بالتحديد منذ يناير الماضي بعد إصابة الحارس الأساسي ريبيرو.

وشارك اللاعب مع صفوف سبورتنج لشبونة في 23 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، وتلقت شباكه 30 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في سبع مناسبات.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن هذا الموسم سيكون الأخير لجيانلويجي دوناروما في صفوف ميلان، كما ارتبط اسمه بباريس سان جيرمان.