أنباء عن مفاوضات بين ميلان وشركة قطرية

ميلان تحت إدارة مجموعة إليوت حالياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن اجتماعاً دار في الأيام الماضية بين إدارة ميلان وشركة قطرية للاستثمارات لشراء النادي.

وتعود إدارة ميلان في الوقت الراهن إلى مجموعة "إليوت" الاستثمارية، والتي عينت روبرتو سكاروني رئيساً.

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وذكرت وكالة "أدنكرونوس" أن شركة قطرية تابعة لمنظة "قطر للاستثمارات" التقت مع مسؤولين لإدارة ميلان.

وأوضح التقرير أن الشركة تعتبر تابعة لتلك التي يملكها ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان.

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وأشارت الوكالة أن المجموعة القطرية جادة في فكرة الاستثمار في ملكية ميلان، وأن المزيد من المفاوضات ستقع الأيام القادمة.

وسبق وارتبط ميلان بعملية بيعه لملاك من الإمارات العربية المتحدة، وكذلك من قطر.