ميلان يبدأ المفاوضات مع فيورنتينا من أجل جوردان فيريتو

ميلان يريد تعويض دعم وسط ميدانه بعد رحيل رباعي الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة نادي ميلان بدأت في مفاوضات رسمية مع نادي فيورنتينا من أجل التعاقد مع جوردان فيريتو لاعب الفريق.

ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولو ميلان مع جو باروني ودانييلي برادي، ممثلي نادي فيورنتينا مساء اليوم، للتفاوض حول اللاعب الفرنسي.

وبالرغم من اهتمام إدارة الروسونيري بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، إلا أنها تريد التوقيع معه بشروط معينة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها عرضاً رسمياً إلى إدارة فيورنتينا من ميلان حول التعاقد مع اللاعب، إذ جلست إدارة الروسونيري من قبل مع وكيل اللاعب.

بيليه & نيمار 🇧🇷

مارادونا & ميسي 🇦🇷



ما هو الثنائي الأفضل برأيك🤔 pic.twitter.com/zdWH6Rl4F2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وتسعى إدارة ميلان إلى تعزيز وسط ميدان الفريق، خاصة بعد عودة باكايوكو إلى تشيلسي، والتخلي عن ثلاثي الفريق جوزيه موري ومونتوليفو، وأندريا بيرتولاتشي.