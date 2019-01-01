ميلان يعرض 20 مليوناً لضم مدافع بولونيا

ميلان يواصل ترميم دفاعه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية أن ميلان عرض 20 مليون يورو للتعاقد مع ميتشيل دايكس، الظهير الأيسر لبولونيا، في الانتقالات الصيفية.

ميلان قريب من ضم ظهير أيسر آخر هو تيو هيرنانديز من صفوف ريال مدريد، والذي خضع للكشف الطبي الثلاثاء في ميلانو.

وأوضحت "دي تيليجراف" الهولندية أن ميلان لن يكتفي بهيرنانديز ويسعى لضم دايكس أيضاً لتعزيز الجبهة اليسرى للفريق.

وذكرت الصحيفة أن وكيل اللاعب ديك فان بوريك شوهد في ميلانو، وتحدثت عن دخوله في مفاوضات مع مسوؤلي الروسونيري.

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ولعب دايك 28 لقاء مع بولونيا في كل المسابقات الموسم الماضي، وسجل هدفين.

ويمتلك ميلان حالياً دييجو لاكسالت، ريكاردو رودريجيز، وإيفان سترينيتش في مركز الظهير الأيسر.